Pilz-Marketingchefin: „Unser Expertenwissen ist schier unendlich“

Cathrin Kröll ist bereits seit 20 Jahren für den Automatisierungsspezialisten Pilz tätig. Im Interview spricht sie über die ersten 99 Tage in ihrer neuen Position als Vice President Global Marketing im Familienunternehmen.

Frau Kröll, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als Vice President Global Marketing bei Pilz in einem Satz zusammen.

Es war aufregend, verblüffend, inspirierend, erhellend und ein kleines bisschen turbulent.

Welchen Eindruck haben Sie in den ersten Wochen in ihrer neuen Position gewonnen?

Ich arbeite ja bereits seit fast 20 Jahren bei Pilz und doch durfte ich in meinen ersten 99 Tagen als Vice President das Unternehmen in einigen Bereichen nochmal neu kennenlernen. Zudem habe ich einige großartige Menschen noch besser kennenlernen dürfen, die hinter dem Unternehmen, den Werten und unseren Produkten stehen. Und ich habe erfahren dürfen, wie viel Unterstützungswille und Hilfsbereitschaft im Unternehmen steckt.

Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

Überraschung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber ich habe in der Zusammenarbeit mit den anderen Vice Presidents immer wieder wahrgenommen, dass zwar jeder für sich Ziele hat, aber wir schlussendlich alle gemeinsam für dieselbe Sache arbeiten. Das ist ein wirklich gutes Gefühl.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Ehrlich gesagt, gab es bisher keine großen Hürden. Sicherlich stehe ich fast täglich vor Herausforderungen oder Fragestellungen, mit denen ich mich bislang nicht befassen brauchte. Aber das macht es ja auch spannend. Bei neuen Aufgaben lernt man immer dazu. Und dafür ist es nicht nur erlaubt, sondern auch notwendig, Fragen zu stellen und Hilfe anzunehmen.

Was zeichnet die Unternehmenskultur bei Pilz aus?

Bemerkenswert ist – vor allem in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in den Tochtergesellschaften in Asien oder Amerika – wie stark auch dort unsere wertebasierte Unternehmenskultur verankert ist und im Daily Business tatsächlich Anwendung findet.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

Marketing genießt bei Pilz seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Es galt also nicht, irgendetwas schnell und grundlegend ändern zu müssen. Ich habe daher die ersten 99 Tage genutzt, um mir einen Überblick zu verschaffen und die Haupthandlungsfelder für mein erstes Jahr zu identifizieren. Klar ist, dass sich Marketing und Kommunikation allgemein derzeit in einem großen Veränderungsprozess befinden. Dafür müssen wir uns aufstellen.

In jedem Unternehmen gibt es die Menschen, die Marketing-minded sind und andere, die eher skeptisch auf unsere Arbeit blicken. Mir war es wichtig, mit den unterschiedlichsten Personen im Unternehmen zu sprechen, damit sie mit mir ihren Blick auf das Marketing teilen.

Welche weiteren Pläne haben Sie für das Unternehmen Pilz?

Auf den ersten Blick ist Pilz ein Familienunternehmen, das qualitativ hochwertige Produkte für die Automatisierung herstellt. Pilz ist aber noch viel mehr! Denn unsere Kernkompetenz ist die Sicherheit. Kunden oder Interessenten auf der ganzen Welt können von Pilz so viel mehr erwarten. Wir beraten und schulen zu Safety und Security weltweit – und zwar überall auf dem gleichen hohen Niveau.

Unser Expertenwissen ist schier unendlich und das ist aus meiner Sicht heute zu wenig bekannt. Mein Ziel ist es daher, mit Leidenschaft und Kreativität über Maschinensicherheit und das Angebot von Pilz zu sprechen. So tragen wir im Marketing dazu bei, die Welt jeden Tag ein bisschen sicherer zu machen.​ Eine bessere Aufgabe kann Marketing gar nicht haben, oder?

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Meine Abteilung ist Teil einer neuen Struktur, die sich konsequent am Markt ausrichtet. Damit werden die Themen, die ich gerade oben angesprochen haben, anders und noch kundenorientierter aufbereitet. Und schließlich können wir sie im Global Marketing auch besser vermarkten. Ich habe mein Team zu diesen Themen entsprechend verstärkt und mich selbst in die Themen eingebracht. Sales und Marketing arbeiten hier ganz eng und auf Augenhöhe zusammen.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Cathrin Kröll und Pilz sagen?

Ich möchte nicht nur das weiterführen und halten, was wir bislang erreicht haben. Vielmehr möchte ich mit meinem weltweiten Team Pilz gemeinsam fit für die Zukunft machen: ein starkes Unternehmen mit einer starken globalen Marke. Wenn es dann heißt: „Das Team um Cathrin Kröll hat dafür zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergriffen“, dann wäre ich zufrieden.

Das Interview wurde schriftlich geführt.