Digitale Außenwerbung legt deutlich zu

Digital-Out-of-Home erlebt im ersten Halbjahr dieses Jahres einen starken Anstieg. Das zeigt der aktuelle Werbetrend des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Die digitale Außenwerbung erwirtschaftete im Zeitraum Januar bis Juni einen Brutto-Umsatz von 644,3 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Rahmen der gesamten Außenwerbung stieg der DOOH-Marktanteil auf 43 Prozent. Im ersten Halbjahr 2023 lag er noch bei 37 Prozent.

OOH-Werbung verzeichnete insgesamt ebenfalls einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Hier lag der Brutto-Umsatz (inklusive DOOH) im ersten Halbjahr 2024 bei 1,5 Milliarden Euro und wächst damit um insgesamt 23 Prozent. Dieses Wachstum sei besonders der Fußball-Europameisterschaft im Juni geschuldet.

© Nielsen

„Außenwerbung und speziell DOOH gewinnt kontinuierlich an Akzeptanz und Relevanz“, wird Frank Goldberg, Geschäftsführer des Institute for Digital Out of Home Media IDOOH, in einer Pressemeldung zitiert. Die Gründe lägen auf der Hand: „OOH baut schnell eine große Reichweite auf, erlaubt zugleich ein spitzes Zielgruppen-Targeting, erreicht die mobilen Zielgruppen und ist in seiner digitalen Variante sehr kurzfristig und flexibel

aktivierbar“.

Nielsen ist ein Marktforschungsunternehmen mit Hauptsitz in New York. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Publikumsmessungen und Datenanalysen über mehrere Kanäle und Plattformen hinweg.