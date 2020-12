Twitter 2020: ein Jahresrückblick aus Trends und Hashtags

Von

Top10: Hashtags bei Twitter in Deutschland

Das zentrale Thema 2020 ist selbstverständlich #corona – das gilt auch für Twitter. Ein Blick in die am meisten verwendeten Twitter Hashtags 2020 zeigt, dass die Menschen sich gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten zunehmend mit Entertainment-Themen wie #bts, #animalcrossing oder #art beschäftigt haben. Darüber hinaus trendeten insbesondere weitere gesellschaftlich relevante Themen wie #blacklivesmatter, #hanau oder auch #moria.

Top5: Bewegungen bei Twitter in Deutschland

Die Top5 der meistgenutzten Hashtags deutscher Twitter-Nutzer zu (sozialen) Bewegungen im Jahr 2020 spiegelt wider, dass die Community neben national präsenten Themen wie Solidarität im Corona-Kontext (#stayathome) und #FridaysforFuture auch globale Entwicklungen verfolgt.

Top10: Emojis bei Twitter in Deutschland

Ein gutes Barometer, um die Stimmung der Deutschen im Jahr 2020 abzubilden, sind die verwendeten Emojis bei Twitter. In den Top 10 sind mit 70 Prozent eindeutig positiv konnotierte Emojis, wie der Tränen-lachende Smiley, das Gesicht mit Herzchenaugen oder der Zwinker-Smiley in der Überzahl. Lediglich zwei traurige sowie ein nachdenklicher Emoji schaffen es ins Top10-Ranking auf Twitter:

Twitter-Nutzer aus Deutschland mit dem größten Follower-Wachstum

Unter den deutschen Twitter-Accounts mit dem größten Follower-Wachstum finden sich gleich drei Virologen sowie die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim. Fest steht aber: Christian Drosten ist der Twitter-Rising-Star 2020.

Top10 der deutschen Marken-Accounts bei Twitter

Ein Blick in die deutschen Marken-Accounts, die 2020 bei Twitter am meisten Follower dazu gewonnen haben, spricht Bände: Netflix, Playstation, Nintendo und Dr. Oetker Pizza waren wohl für viele Deutsche wie ein heiliger Gral in den Lockdown-Monaten. Mit “Fridays for Future Germany” ist auch eine “Offline”-Bewegung in den Top10 der Marken vertreten.

Top10: Hashtags zu Persönlichkeiten bei Twitter in Deutschland

In einem turbulenten Jahr gab es einige Persönlichkeiten, die kontinuierlich für Gesprächsstoff auf Twitter sorgten. Die Spitze belegt unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Deutschland in ihrem letzten vollen Jahr im Amt gemeinsam mit den Minister der Ländern durch die Corona-Krise führte. Neben dem scheidenden US-Präsidenten spielen auch K-Pop-Größen wie Jungkook und Jin ganz oben mit sowie ein Name, der wohl immer mit dem Jahr 2020 verbunden sein wird: George Floyd.

Top10: TV-Serien-Hashtags bei Twitter in Deutschland

Für viele Deutsche war während der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 2020 das vielfältige TV- und Streaming-Angebot die Rettung gegen Langeweile. Im Second Screen wurde auf Twitter live über die besten, lustigsten, skurrilsten Geschehnisse im TV diskutiert – ganz vorne mit dabei die Serie Shadow Hunters, gefolgt vom allseits beliebten Dschungelcamp und Heidis GNTM-“Meedchen”.

Top18: Twitter-Tabelle des deutschen Fußballs

Der Rekordmeister FC Bayern München schafft es auch im Twitter-Ranking der meisten Tweet-Erwähnungen im Jahr 2020 auf die Pole-Position, dicht gefolgt vom ambitionierten Wettbewerber Borussia Dortmund. Auffällig ist in der Twitter-Tabelle, dass mit dem Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg gleich vier aktuelle Zweitligisten einige Erstliga-Vereine hinter sich lassen können.

Von Messi bis Neuer: die Twitter-Sportler des Jahres

Auch sportlich gesehen war 2020 sicherlich ein Ausnahmejahr: Eine verschobene Europameisterschaft und Olympische Spiele, Geisterspiele und teilweise monatelange Unterbrechungen. Nichtsdestotrotz haben deutsche Twitter-Nutzer die stattfindenden Sportereignisse bei Twitter mitverfolgt und kräftig über ihre Favoriten getweetet.

An der Spitze der Sportler stehen die Fußball-Stars Lionel Messi (#1), Cristiano Ronaldo (#3) und Neymar (#4). Aber auch Basketballer LeBron James (#2) und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sind mit dabei. Mit Robert Lewandowski (#6) und Manuel Neuer (#10) sind auch zwei Bundesliga-Spieler in den Top10 vertreten.

