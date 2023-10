Susan Schramm wird neue CMO von Motel One

Susan Schramm verantwortet künftig das Marketing der Hotelkette Motel One. Die in München lebende Marketingexpertin war über 20 Jahre bei McDonald’s, wo sie einen beachtlichen Werdegang hinlegte: Im November 2016 übernahm Schramm als erste Frau in der Unternehmensgeschichte die Position der Vorständin und Marketingchefin von McDonald’s Deutschland, im Jahr 2020 wurde sie mit dem renommierten „CMO of the Year„-Award ausgezeichnet. Im Juli 2022 verließ sie die Burgerkette.

Die Personalie gab Motel One in einer für die Hotelkette (aktuell 92 Hotels mit mehr als 25.800 Zimmern in 13 Ländern) herausfordernden Zeit bekannt. In der letzten Woche stellte sich heraus, dass Hacker in großem Stil Daten mit privaten Informationen von Gästen gestohlen und im Darknet veröffentlicht hatten. Kurz davor verkündete Motel One, an die Börse gehen zu wollen. Derzeit würden die Firmenstrukturen entsprechend vorbereitet, sagte Gründer und Aufsichtsratschef Dieter Müller der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung.