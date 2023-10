Michael Götz ist „CMO of the Year” 2023

Michael Götz wurde von der Jury des Awards zum „CMO of the Year“ gekürt. Der Marketingchef habe den Tiefkühlpizza-Hersteller Gustavo Gusto in einem umkämpften Markt und in Rekordtempo zur echten Erfolgsmarke gemacht.

Zu den Kriterien des Awards zählen Person, Erfolg, Innovationen, Kundenzentrierung sowie Purpose und Sustainability. Grundlage der Nominierung bilden vom Institute for Marketing & Customer Insight University of St. Gallen erstellte Dossiers.

Mut und Persönlichkeit in umkämpfter Branche

Nach verschiedenen Jobs als Creative Copywriter und Creative Director in der Agenturbranche ist Götz seit 2017 verantwortlich für die Positionierung der Marke Gustavo Gusto. Unter seiner Führung sei die Marke in Rekordzeit zur Love Brand geworden und habe eine neue erfolgreiche Produktlinie eingeführt sowie die Expansion im besonders umkämpften FMCG-Markt (Fast Moving Consumer Goods) vorangetrieben.

Der Markenauftritt von Gustavo Gusto überzeuge nicht nur durch ganzheitliche Gestaltung, sondern beinhalte auch glaubwürdig subkulturelle und nachhaltige Themen. Götz zeige Mut und Persönlichkeit, indem er sich traue, trotz Inflation mit einem hochpreisigen, qualitativ hochwertigen Produkt in die Offensive zu gehen.

Prof. Sven Reinecke, Executive Director des Institute for Marketing & Customer Insight University of St. Gallen und Sprecher der Jury, fasst die Begründung folgendermaßen zusammen: „Michael Götz verkörpert alles, was man von einem CMO erwartet: innovativer Musterbrecher, mutiger Entrepreneur, kreativer Designer, konsequenter Manager. Am besten fasst er es aber selbst zusammen: ‚Das Produkt ist der König. Die Marke ist die Königin. Regieren tun sie beide.‘ Diese Aussage unterstreicht eindrucksvoll, warum er zu Recht zum ,CMO of the Year‘ gewählt wurde.“