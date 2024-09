Stärkere Zusammenarbeit in der Medienforschung

Die AGF Videoforschung und die Gesellschaft für integrierte Kommunikation (GIK) intensivieren ihre Zusammenarbeit in der Medienforschung. Ab Oktober 2024 wird ein umfangreiches Merkmalsset der „best for planning“ (b4p) der GIK, eine der bedeutendsten Markt-Mediastudien, auch im AGF-System verfügbar

sein. Diese Integration bietet den Nutzern der AGF-Tools einen erweiterten Merkmalsdatensatz, der über eine jährliche Fusion durch die GIK in das AGF-System übertragen wird.



Die Integration ausgewählter b4p-Merkmale ermöglicht eine umfassendere Analyse und Bewertung der Mediennutzung, etwa auf Basis von Verwenderzielgruppen aus den b4p Marktbereichen. Das erweiterte

Merkmalsset wird lizenzierten Vertragspartnern in allen relevanten AGF-Analyse- und Planungstools wie Plan TV, TV Control, AGF Scope und AGF Reach Planner zur Verfügung stehen.

Das b4p-Merkmalsset basiert auf der b4p 2023 und wird ab Oktober rückwirkend zum 1. Januar 2024 bereitgestellt, sodass das Gesamtjahr 2024 abgedeckt ist. Die Ende September erscheinende b4p 2024 steht aller Voraussicht nach im Januar 2025 im AGF-Datenbestand als Neufusion zur Verfügung.



„Wir freuen uns sehr über den Ausbau der jetzt beidseitigen Kooperation. Ebenso wie über die konstruktive und stets zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit der GIK. Wir sind überzeugt, dass mit der Bereitstellung der Fusionsdaten ein deutlicher Mehrwert auch für die AGF-Systemteilnehmer geschaffen werden kann,“ erklärt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung.



Die AGF Videoforschung ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.