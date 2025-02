Primark: Mona Roberts ist neue Leiterin Markenkommunikation

Mit Mona Roberts holt sich Primark eine erfahrene Expertin an die Spitze der Markenkommunikation für Deutschland und Österreich. In dieser Position soll sie die strategische Weiterentwicklung der Fashionmarke vorantreiben und die Markenbekanntheit in beiden Märkten stärken.

Roberts bringt langjährige Erfahrung aus führenden Networkagenturen mit. Sie arbeitete unter anderem für Ogilvy, DDB und Grey und betreute dort Kunden aus dem Mode- und Handelssektor, darunter Deichmann, C&A, Karstadt, QVC, Tommy Hilfiger und Esprit. Mit ihrem Verständnis für Fashion-Kommunikation und Handelsmarketing soll sie die Marketingstrategie von Primark weiter ausbauen.

Primark setzt seit vergangenem Jahr verstärkt auf markenstrategische Kommunikation – unter anderem mit der Kampagne „Ganz schön Primark“, die von der Agentur VCCP entwickelt wurde. Das Unternehmen mit deutschem Sitz in Essen betreibt aktuell 29 Filialen in Deutschland und beschäftigt weltweit rund 80.000 Mitarbeitende in 450 Stores.