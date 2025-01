Neuer globaler Marketingchef bei Hugo Boss

Hugo Boss hat James Foster zum Senior Vice President Global Marketing ernannt. Seit Januar 2025 ist er für die globale Marketingstrategie des Unternehmens verantwortlich und tritt damit in die Nachfolge von Nadia Kokni an, die Hugo Boss im Dezember 2024 verlassen hat.

Mit langjähriger Erfahrung in führenden Marketingpositionen bei Adidas, IKEA und Netflix bringt Foster umfassendes Know-how in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Strategien mit. Zuletzt leitete er das Marketing in der EMEA-Region bei Netflix und war von Amsterdam aus tätig.

Foster soll die Weiterentwicklung des kundenzentrierten Ansatzes des Unternehmens vorantreiben und einzigartige Markenerlebnisse schaffen, die langfristig Positionierung von Hugo und Boss stärken. Er baut dabei auf den Erfolg der vergangenen Jahre auf, um den Wachstumskurs der Marken weiterzuführen.