Weihnachtsspots 2024: Marken setzen auf große Emotionen

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Emotionen. Darauf setzen auch Marken und Händler, wenn sie in den umsatzstärksten Wochen des Jahres um Kund*innen buhlen. In dieser Woche haben die ersten Unternehmen ihre Weihnachtsspots präsentiert.

Mit Beginn des Monats November wird auch das Weihnachtsgeschäft langsam eingeläutet. Für die Unternehmen und auch die Werbeindustrie ist Weihnachten besonders wichtig. Schließlich lassen sich die Menschen die Feiertage – trotz Krisen und Inflation – einiges kosten. Neben diversen Aktionen ist es mittlerweile zu einer Tradition großer Marken geworden, einen eigenen Weihnachtsspot zu produzieren. Wohl auch angesichts der gesellschaftlich und politisch angespannten Stimmung setzen die Unternehmen in diesem Jahr vor allem auf tiefe Gefühle und Emotionen.

Mit Lidl, Otto, der Deutschen Telekom und Coca-Cola haben in dieser Woche die ersten großen Unternehmen ihre diesjährigen Weihnachtsspots veröffentlicht. Über die Besonderheit im aktuellen Spot von Coca-Cola schrieb bereits Elena Berchermeier.

Wir stellen die anderen drei Kampagnen vor:

„Magische Momente“ von Lidl

Lidl präsentiert mit der von BBDO entwickelten Digitalkampagne „Magische Momente“ einen knapp vierminütigen Spot, der Sehnsucht und große Effekte vereint und letztlich eine Botschaft der Nächstenliebe vermitteln soll.

Die Geschichte folgt einem Mädchen, das auf dem Heimweg einer alten Dame hilft und zur Belohnung magische Glöckchen geschenkt bekommt. Mit diesem gehen ihre Wünsche in Erfüllung – erst in lustigen Momenten am Weihnachtstisch der Familie, später, um bedürftigen Menschen eine Freude zu bereiten.

„Und was schenkst du?“ von Otto

Im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtskampagne von Otto stehen festliche Vorweihnachtsstimmung und die Frage nach dem passenden Geschenk. Seit dem 5. November präsentiert der größte deutsche Onlineshop in einer siebenwöchigen Kampagne Geschenkideen, etwa von Marken wie Adidas, Lego und Dyson.

Eine Erzählerstimme und ein eigens für die Kampagne entwickelter „Otto-Sound“ führen durch die 15 kurzen Spots, die auf YouTube, Social Media und Out-of-Home zu sehen sind. Zusätzlich platziert Otto die Kampagne als „Pause Ads“ bei Netflix und erstmalig auch bei Disney+, und nutzt auch TV-Sonderplatzierungen wie Szenen in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Die Mediaplus Group, seit einem Jahr für Ottos Mediaplanung zuständig, steuert die Media-Strategie der Weihnachtskampagne.

„Grenzen überwinden“ von der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom will mit ihrer internationalen Weihnachtskampagne etwas gegen die negativen Auswirkungen von „sozialen Blasen“ tun. Mit ihrem emotionalen Weihnachtsmärchen „Bubbles“ und der Botschaft „Verbindungen beginnen, wenn Barrieren durchbrochen werden“ möchte der Konzern daran erinnern: Gemeinsamkeiten finden wir nur, wenn wir offen und vorurteilsfrei aufeinander zugehen.

Der Weihnachtsfilm erzählt die Geschichte zweier Mädchen aus zwei verschneiten Dörfern, getrennt durch eine Glasscheibe. Auf der einen Seite leben Menschen mit Elfenohren und hellblauer Kleidung, auf der anderen dunkelhaarige Menschen in Rot. Trotz aller Unterschiede und Vorurteile schließen die Mädchen eine unbeschwerte Freundschaft. Ihre kindliche Offenheit überwindet die gesellschaftlichen Barrieren.

Der Höhepunkt: Die Mädchen tauschen Geschenke aus und finden in den Päckchen jeweils einen großen Stein – ihr Plan: die Glaswand zu durchbrechen. Im finalen Bild stehen zwei Schneekugeln auf einem Tisch, nun vereint und als Symbol für verbundene Welten.