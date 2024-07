Michael Willeke ist Marketingchef Sparkling Flavors für Europa bei Coca-Cola

Michael Willeke ist seit Anfang Mai neuer Vice President Sparkling Flavors Category für Europa bei Coca-Cola. In dieser Rolle verantwortet er das Marketing von globalen Marken wie Fanta und Sprite sowie regionalen Marken wie Vio und Mezzo Mix.

Darüber hinaus wird er wird auch Premiummarken wie Royal Bliss, Kinley und Schweppes betreuen, die nicht in Deutschland vermarktet werden. Willeke, der seit 2009 bei Coca-Cola tätig ist, leitete zuvor das Team für Integrierte Markenerlebnisse und trieb die digitale Marketingtransformation voran. Willekes Ziel sei es, das Wachstum dieser Marken in verschiedenen Kanälen zu fördern, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.