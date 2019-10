Marketing for Future – Aus großer Kraft erwächst viel Verantwortung

Jan Pechmann

Jan Pechmann, Jahrgang 1974, studierte Medienwissenschaften, Kommunikationsforschung und Sozialpsychologie in Hannover und gründete dort die Strategieagentur diffferent. Er leitet die Agentur mit ca. 80 Mitarbeitern an den Standorten Berlin und München zusammen mit Alexander Kiock und Dirk Jehmlich. Aus dem dringenden Wunsch heraus, die For Future-Bewegung mit Kreativ-, Kommunikations- und Mediapower zu unterstützen, startete er 2019 die gemeinnützige Initiative "Marketing for Future".