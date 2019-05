Marken-Award 2019: Das sind die glücklichen Gewinner

Von Klaus Janke, Vera Hermes und Thomas Thieme

Rund 1000 Gäste aus Management, Marketing, Medien und Agenturen haben am Dienstagabend in Düsseldorf die Verleihung des Marken-Awards 2019 gefeiert und mit den Nominierten mitgefiebert. Die Veranstaltung, die bereits zum 19. Mal außergewöhnliche Marken und Ideen prämiert, fand zum ersten Mal in der Rheinterrasse statt. Durch den Abend führten Frank Dopheide, der Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, und die Moderatorin und Schauspielerin Aline von Drateln.

Der prominente Stargast des Gala-Abends war Modedesigner und Multitalent Guido Maria Kretschmer. GMK wurde als beste Markenpersönlichkeit ausgezeichnet. Es war die einzige Kategorie, deren Gewinner bereits vor der Veranstaltung feststand. Die übrigen Preisträger erfuhren live vor Ort in Düsseldorf von ihrem Erfolg.

Die Preisträger in den einzelnen Kategorien

Fünf Bewerber haben sich im Rennen um den Marken-Award 2019 durchgesetzt – mit innovativen Strategien, cleveren Ideen und mutiger Konsequenz. Insgesamt 48 Unternehmen hatten sich in den verschiedenen Kategorien für den Branchenpreis beworben – ein neuer Rekord. „Der Marken-Award wird immer begehrter“, betont Prof. Dr. Ralf E. Strauß, Vorsitzender der Jury und Präsident des Deutschen Marketing Verbandes (DMV).

