Knowledge ist das neue Gold

Wie entsteht Innovation? Ich sage: Keine Innovation ohne Technologie. Und keine Technologie mehr ohne Künstliche Intelligenz. Dass die neuen Technologien der generativen KI das Marketing grundlegend verändern, dürften die meisten verstanden haben. Bildgeneration, Texterstellung, Co-Pilots: Die Produktion mit Hilfe von KI hebt bereits neue Potenziale für Kreativität und Effizienz. Doch Marketer dürfen an dieser Stelle nicht aufhören. KI macht uns schneller, effizienter, schlauer – und wird die Kundenansprache revolutionieren.

Wir müssen uns fragen: Wie setzen wir innovative Technologie ein, um Customer Experience aufs nächste Level zu heben? Wie gestalten wir Innovation am Kunden?

Generative KI wird zum Gamechanger im Marketing

Large Language Models (LLMs) ermöglichen es, Kundenfragen so zu beantworten, wie Menschen es tun würden – im Dialog. Dadurch sind Anwendungen nicht nur für alle zugänglich, sondern eine jeweils individuelle Anfrage und Erfahrung. Werden diese Modelle mit spezifischen Daten gefüttert – etwa mit Produktinformationen, FAQs und Insights aus dem Customer Service und der Customer Journey –, können wir sie für einen konkreten Einsatz trainieren. So entsteht ein ultimativer Kundenberater, der Nutzer*innen in der Eins-zu-eins-Beratung an die Hand nimmt und sie zielsicher zum passenden Produkt oder Service führt. Zum Beispiel als intelligenter Energieberater, Shoppingassistent oder Finanzcoach. Und das skalierbar.

Es gilt jedoch: Wir müssen in Deutschland jetzt anfangen – niederschwellig und auf dem Weg immer weiter hinzulernend. Denn sonst werden uns innovative Unternehmen aus aller Welt überrollen. Wer jetzt nicht startet, wird schon in zwei Jahren hinter den Kundenerwartungen zurückbleiben.

Wichtig ist das richtige Mindset

Die Strategie, wie sich Daten systematisch erschließen und strukturieren lassen, um Anwendungsfälle zu skalieren, müssen Unternehmen parallel erarbeiten. Vor allem gilt es, eine Systematik zu entwickeln, dahinterliegendes Wissen abzubilden, etwa auf welcher Basis welche Entscheidung warum getroffen wird. In Zukunft ist nicht mehr „Data“ das neue Gold, sondern „Knowledge“. Generative KI ist der Innovationstreiber – vom Marketing ins gesamte Unternehmenh inein.

Um KI-Innovation zu meistern, brauchen wir das richtige Mindset. Innovation erfordert Vision, Mut und Bereitschaft, Grenzen zu überwinden. Unternehmen müssen notwendige Schritte gehen, um zukunftsfähig zu bleiben. Dann können wir in der sich schnell verändernden Welt überleben. Wir brauchen den stetigen Wandel, die permanente Innovationslust: „Innovation by Design“ – angetrieben von Daten, kontinuierlichem Lernen und technologischen Neuerungen.

Mit dem tiefen Einblick in Kundenbedürfnisse und Markttrends können wir präzise Entscheidungen treffen und personalisierte Erlebnisse mit innovativen Lösungen gestalten. Nur so werden wir in Deutschland weiterhin Innovationsführer hervorbringen.