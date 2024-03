Retail Media und KI im Fokus

Wenn neben persönlichen Nachrichten und unzähligen Newslettern auch Einladungen zum Beer Pong in den Posteingang flattern, ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass der ebenso hart arbeitenden wie partyfreudigen Marketing-Branche wieder ein großes Event bevorsteht: Am kommenden Dienstag lädt die d3con zum Wissensaustausch nach Hamburg ein.

An zwei Tagen wird die Marketing-Tech-Fachwelt über die (technologische) Zukunft der Werbung diskutieren, die insbesondere vom Programmatic Advertising entscheidend geprägt wird. Für Marken und Werbetreibende dürfte vor allem der erste Tag (12. März) interessant sein: An diesem „Advertisers Day“ dreht sich alles um die Fragestellungen der Werbetreibenden. Der zweite Tag ist ein Konferenz-Tag, der sich dann neben den Werbetreibenden an Agenturen, Publisher, Technologie- und Plattformbetreiber*innen richtet. Wir dürfen uns schon jetzt auf konstruktive Gespräche, lebhafte Diskussionen und neue Erkenntnisse freuen.

Retail Media: Gekommen um zu bleiben

Nicht nur auf der d3con wird in diesem Jahr die Integration von Retail Media in den Kampagnen-Mix intensiv diskutiert. Dieser Jungbrunnen an Werbe-Möglichkeiten ist für Advertiser besonders interessant, weil er eine streuverlustarme und effiziente Zielgruppenansprache verspricht. In Zeiten der aussterbende Drittanbieter-Cookies ist das eine Wohltat für Performance-Kampagnen. Doch nicht nur im unteren Teil des Conversion-Trichters liegt Retail Media im Trend; immer öfter wird der gesamte Funnel mit Werbung bespielt. Das eröffnet auch für Vermarkter neue Möglichkeiten.

Laut einer aktuellen Criteo-Studie wollen 83 Prozent der Publisher Produkte auf ihren Webseiten einbetten, um mehr Inventar für Offside-Kampagnen bereitstellen zu können. Ziel ist es, neue Werbegelder zu akquirieren. In diesem Report gab die große Mehrheit der Agenturen (93 Prozent), Marken (88 Prozent) und Retailer (89 Prozent) an, dass Retail Media einen starken oder positiven Einfluss auf ihr Endergebnis 2023 gehabt habe. 79 Prozent der Advertiser stimmten zu, dass die Ausgaben für Retail Media in Hinblick auf den Umsatz effektiver sind als jeder andere Kanal.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Daten der Retailer. Um sie bestmöglich zu aktivieren, sind auch Partnerschaften ein probates Mittel. Erst dieser Tage hat The Trade Desk – einer der größten Werbetechnologie-Anbieter im offenen Internet – eine Kooperation mit dem Lebensmitteleinzelhändler Rewe verkündet. Durch die neue Partnerschaft können Werbungtreibende Kundensegmente des Einzelhändlers einsetzen, um relevante Zielgruppen auch außerhalb der Rewe-eigenen Websites im offenen Internet zu erreichen. Beispielsweise auf externen Websites, Apps, Connected TV, Digital Audio und digitaler Außenwerbung. Es zeigt sich immer mehr: Retail Media ist kein Hype, sondern mittlerweile eine nachhaltige Entwicklung, die sogar die Zusammenarbeit unterschiedlicher Player fördert.

Schon gehört?

Es gibt schlechte Nachrichten für Google & Co: Das Suchvolumen sinkt aufgrund von KI-Chatbots und anderen virtuellen Agenten bis 2026 um satte 25 Prozent. Das prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Gartner. Das bisher florierende Suchmaschinenmarketing wird also Marktanteile an KI-Chatbots und andere virtuelle Agenten verlieren. Außerdem gehen die Analyst*innen davon aus, dass Suchmaschinenalgorithmen die Qualität von Inhalten künftig stärker bewerten, um die große Menge an KI-generierten Inhalten auszugleichen.

Und auch jenseits der etablierten Marketing-Kanäle erobert generative KI immer neue Anwendungsbereiche: Bei DS Automobiles – einer Premium-Automobilmarke des französischen Konzerns Stellantis – werden die Fahrzeuge ab diesem Monat serienmäßig mit ChatGPT ausgestattet. Die Künstliche Intelligenz wird in Verbindung mit der Spracherkennung des bordeigenen Infotainmentsystems eingesetzt und soll dadurch zum intelligenten Reisebegleiter werden – von spontanen Ausflugstipps über bessere Wegbeschreibungen bis hin zur Märchenstunde für die Kids auf der Rückbank soll die KI für optimale Informationen und passende Unterhaltung sorgen.

Apropos KI: Da Künstliche Intelligenz das Marketing so rasant verändert, möchten wir diesem wichtigen Thema mehr Platz einräumen und haben es in ein eigenes Format gegossen. Künftig werden sich an dieser Stelle der Tech Tuesday und ein neuer ein KI-Newsletter im wöchentlichen Rhythmus abwechseln, um Sie noch besser zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Wir starten in der kommenden Woche mit KI; der nächste Tech Tuesday erscheint in 14 Tagen.

In diesem Sinne. Bleiben Sie inspiriert!