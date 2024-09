Seit dem 1. Juni ist Tom Inden-Lohmar bei Oettinger Getränke als Head of Marketing tätig. Im Interview erzählt er über seine Arbeit bei einem bodenständigen Familienunternehmen.

Tom Inden-Lohmar, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als Head of Brands and Marketing bei Oettinger Getränke in einem Satz zusammen.

Kein Tag wie der andere!

Welchen Eindruck haben Sie in den ersten Wochen vom Unternehmen gewonnen?

Da ich ja bereits einige Monate als Berater an Bord war, hat sich mein vorher gewonnener Eindruck bestätigt: Ich glaube, dass es in Deutschland aktuell kaum ein Unternehmen dieser Größenordnung gibt, dass eine solche Transformation erlebt.

Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

Mit welcher Klarheit und Schnelligkeit die dafür notwendigen Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Womit ich nicht gerechnet habe, wäre falsch ausgedrückt, eher etwas unterschätzt: Wie wichtig, aber vor allen Dingen wie schwierig es ist, alle, wirklich alle Mitarbeitenden auf die Reise mitzunehmen.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur bei Oettinger Getränke von der in Ihren früheren Wirkungsstätten?

Erstaunlicherweise kaum, denn ich war ja bis auf ersten fünf Jahre meiner Berufstätigkeit immer selbstständig, in den letzten Jahren mit meinem Spirituosen-StartUp MAMPE BERIN sehr hands-on. Jetzt bin ich in einem absolut bodenständiges Familienunternehmen mit sehr flachen Hierarchien. Auch hier fährt die Inhaberin mit dem Pkw Ware in den örtlichen Supermarkt, wenn etwas fehlt. Einer der Gründe, warum ich hier bin. 😊

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

Um unsere großen Ziele erreichen zu können, habe ich die Möglichkeit bekommen, mir ein kleines, feines Marketingteam aufzubauen, da bin ich gerade voller Elan bei der Arbeit.

Welche weiteren Pläne haben Sie für das Unternehmen und die Marke Oettinger?

Unser Ziel ist es, aus einer preisorientierten, erfolgreichen Brauerei ein innovatives, profitables Getränkeunternehmen zu machen. Meine Aufgabe dabei ist, ein stabiles, attraktives und zukunftsfähiges House of Brands zu bauen und nachhaltig mit Leben zu füllen. Und hier spielt die namensgebende Traditionsmarke eine wichtige Rolle.

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Wir haben zuerst einmal eine saubere und klare Markenarchitektur für die inzwischen fünf Marken geschaffen und dafür trennscharfe Positionierungen und Konzepte entwickelt. Unmittelbar danach in wirklicher Rekordzeit für die neuen Marken Produkte entwickelt, die wir aktuell in den Markt einführen. Und daneben der Traditionsmarke Oettinger ein umfassendes Redesign verpasst. Ich könnte das noch endlos fortsetzen, denn wie oben schon gesagt: Kein Tag wie der andere.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Tom Inden-Lohmar und Oettinger Getränke sagen?

Auch wenn sie optisch nicht immer zusammenpassten, sie waren ein perfect match aus Tradition, Qualität, Leidenschaft und guten Ideen.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.