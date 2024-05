Oettinger Getränke mit neuem Head of Marketing

Oettinger Getränke schafft die Position des Head of Marketing und besetzt sie ab 1. Juni mit Tom Inden-Lohmar. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, will es damit das Eigenmarkengeschäft weiter vorantreiben. Inden-Lohmar verantwortet sowohl das Brand Management, als auch das Marketing aller Eigenmarken. Als Head of Marketing berichtet er direkt an CEO Stefan Blaschak.

Der Markenexperte ist seit über 30 Jahren im Bereich Emotional Brand Building tätig. Außerdem arbeitet er als Creative Director, Podcaster, Buchautor, Coach und Sprecher. Die Getränkebranche ist für ihn keine unbekannte Größe: 2012 erwarb er die Markenrechte an Berlins ältester Getränkemarke Mampe.

Inden-Lohmar arbeitete schon für Oettinger

Bei Oettinger Getränke ist Tom Inden-Lohmar bereits seit 2023 aktiv. Als externer Berater hat er nach Angaben der Brauereigruppe den Relaunch der Hauptmarke Oettinger und die Schaffung der Innovationsmarke Oe maßgeblich vorangetrieben.

Oettinger Getränke zählt zu den größten Getränkeherstellern in Deutschland. Jährlich füllt das Unternehmen circa zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermix- und anderen Erfrischungsgetränken und vertreibt sie weltweit. Das Unternehmen wurde 1731 gegründet und ist bis heute in Familienhand.