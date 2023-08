KI im Marketing bei Rossmann 

Frau Czora, in welcher Weise setzt Ihre Marke KI bereits ein?

Der Einsatz und Umgang mit Künstlicher Intelligenz ist ein wichtiges Thema. Wie bei jedem Hype gilt es aber zwischen einer Nutzung heute und der perspektivischen Bedeutung zu unterscheiden. Natürlich kommt KI beziehungsweise Machine Learning schon heute bei Rossmann zum Einsatz, beispielsweise bei einer Personalisierung des Einkaufserlebnisses unserer Kund*innen. Auch unser Kundenservice wird bereits jetzt bei der Formulierung von Antworten durch KI unterstützt.

Haben Sie vor ihren Mitarbeitenden (ethische) Leitlinien zum Einsatz von generativer KI an die Hand gegeben oder gibt es schon welche?

Schon als ChatGPT Anfang des Jahres für Aufmerksamkeit sorgte, haben wir unsere Mitarbeiter*innen proaktiv informiert. Wir organisierten eine Veranstaltung für Führungskräfte gefolgt von einer hybriden Veranstaltung für alle Zentralmitarbeiter*innen. Es wurden Leitlinien sowie Do’s and Don’ts zur Nutzung veröffentlicht und ein zentraler Zugang zu ChatGPT vom Unternehmen geschaffen. So sollen potenzielle Ängste und Bedenken abgebaut sowie Transparenz geschaffen werden. Auch sollen Chancen, die in der Nutzung dieser Technologie liegen, erkannt werden.

Würden Sie eine persönliche Erfahrung, die Sie mit (generativer) KI gemacht haben, mit uns teilen?

Privat habe ich ChatGPT genutzt, um Glückwünsche zu diversen Festlichkeiten mal anders zu formulieren als ich es standardmäßig mache. Die Textvorschläge, die eine KI generierte, waren sofort gut und konnten durch gezielte Eingaben und Verfeinerungen schnell optimiert werden, so dass ich einen Großteil als Inspiration verwenden konnte. Aber der letzte persönliche Feinschliff stammt dann doch aus der eigenen Feder.

Aus heutiger Sicht: Welche Aufgaben im Marketing wird die KI zuerst übernehmen?

Die Diskussion um eine komplette Aufgabenübernahme ist aus unserer Perspektive nicht richtig. Vielmehr haben wir im Marketing schon heute Probleme, für alle Aufgaben genügend qualifiziertes Personal zu finden. KI kann dabei helfen, Abläufe effizienter gestalten, um einerseits Personalmängel auszugleichen und andererseits Effizienzgewinne zu erreichen. Es wird aber immer noch Menschen brauchen, die die KI füttern und bedienen. Neben den textbasierten KI-Lösungen schauen wir uns auch Bild- oder Video- generierende KI an.

In welchen Bereichen oder für welche Tätigkeiten wird es immer das menschliche Hirn brauchen?

KI kann in vielen Bereichen helfen und Prozesse beschleunigen. In den meisten Fällen wird es dennoch Menschen brauchen, die abschließend die Qualität beurteilen. Wir sind davon überzeugt, dass kreative und erfolgreiche Markenkommunikation nicht ausschließlich KI produziert. Die Technologie kann ein Sprungbrett sein, aber springen muss die Marke selbst. Den Regler zur Höhe und Weite hat der Mensch dabei in der Hand.

Alle bisher erschienenen Folgen dieser Interviewserie mit Markenentscheider*innen zu KI lesen Sie hier:

Folge 1: KI im Marketing bei SAP, Gespräch mit Kerstin Köder

Folge 2: KI im Marketing bei Burger King, Gespräch mit Klaus Schmäing

Folge 3: KI im Marketing bei Ritter Sport, Gespräch mit Franziska Kleinhans

Folge 4: KI im Marketing bei Obi, Gespräch mit Christian von Hegel

Folge 5: KI im Marketing bei Mercedes-Benz, Gespräch mit Bettina Fetzer

Folge 6: KI im Marketing bei Tonies, Gespräch mit Claudia Lührs

Folge 7: KI im Marketing bei Afri Cola, Gespräch mit Sven-Eric Frisch

Folge 8: KI im Marketing bei Henkel, Gespräch mit Sarah Manseck

Folge 9: KI im Marketing bei Nestlé, Gespräch mit Daniel Marschollek