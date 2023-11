Die Klappe 2023: Das sind die Gewinner

Auch in diesem Jahr zeichnete der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) die besten Werbefilme der Kreativindustrie aus. Die Preisverleihung fand am gestrigen Abend zum 43. Mal in Hamburg statt. Die Jury bestand aus Marketingverantwortlichen, Unternehmensvertreter*innen, Kreativverantwortlichen aus Agenturen und Produktionen sowie Vertreter*innen der Fachpresse. Gemeinsam verliehen sie 48 Preise in acht der neun Kategorien. Insgesamt wurden 21 Bronze-, 22 Silber- und fünf Goldmedaillen vergeben.

In der Kategorie „TV und Cinema“ gewinnt Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny eine Silbermedaille. Auch Saatchi & Saatchi kann mit „Technik im richtigen Moment“ für die Media Markt Saturn Retail Group eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen.

Diese Agenturen gewinnen Goldmedaillen

In diesem Jahr sticht besonders die Agentur HeimatTBWA\ heraus. Sie gewinnt nicht nur sieben Silber- und sechs Bronzemedaillen, sondern wird für den Hornbach-Werbefilm „Lass die Natur mal machen“ zusätzlich mit Doppel-Gold ausgezeichnet. Neben HeimatTBWA\ wurden außerdem die Berliner Verkehrsbetriebe für „Das Muster der Vielfalt“, Saatchi & Saatchi für Mondelēz „Oreo Cheat Cookies“ und Ogilvy Germany für die Deutsche Bahn „ESCAPE: HE LP / KO TZ / SH IT“ mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Czar Film wurde als erfolgreichste Produktion mit den meisten Preisen ausgezeichnet und wurde damit „Production Company of the Year“.

„Die aktuellen Kategorien des Wettbewerbs spiegeln die Weiterentwicklung in den Filmformaten wider, was die Einreichungen belegen. Die unterschiedlichen Sichtweisen unserer Expertenjury haben für eine umfassende und kritische Bewertung der Cases und ein außergewöhnliches hohes Qualitätsniveau der Auszeichnungen gesorgt“, wird Florian Möckel, Geschäftsführer Bundesverband Marketing Clubs, in einer Pressemeldung zitiert.