Simon Sinek wird mit Award ausgezeichnet

Am 27. Mai fand der International Day of Marketing statt. Zur Feier des Tages wurde der Lifetime Achievement Award for Marketing verliehen. Der Gewinner in diesem Jahr: Simon Sinek.

Zur Feier des International Day of Marketing hat die European Marketing Confederation am 27. Mai den Lifetime Achievement Award for Marketing in Litauen verliehen. Den Preis erhielt Simon Sinek. Der 50-Jährige ist der Gründer der Organisation The Curve, die sich für die Reform der modernen US-Polizeiarbeit einsetzt. Außerdem gründete er vor über 17 Jahren die The Optimism Company.

Sinek revolutionierte die Branche

Sinek ist in der Marketingbranche als Autor und Speaker bekannt. Mit seinem Talk zum Thema „Why?“ im Jahr 2009 knackte er die 40 Millionen Views. Der Talk wurde in 47 Sprachen übersetzt und gehört zu den Top 3 der meistgehörten Talks auf Ted.com. Mit dem Award soll vor allem seine Theorie namens „Golden Circle“ gewürdigt werden, die sich auf die Fragen „Why“, „How“ und „What“ im Marketing fokussiert. Die Theorie revolutionierte sowohl Führungs- und Marketing- als auch Branding-Strategien weltweit.

Der Lifetime Achivement Award for Marketing wird seit 2023 am International Marketing Day von der European Marketing Confederation (EMC) verliehen. Jedes Jahr können Marketingverantwortliche aus verschiedenen Ländern für den Award vorgeschlagen werden. Die EMC hat ihren Hauptsitz in Brüssel und ist die Dachorganisation von nationalen Marketingverbänden, Vertriebs- und Kommunikationsvereinigungen.