Deutsche Telekom: Markenwert so hoch wie noch nie

Die Deutsche Telekom gehört zu den Top 25 der weltweit wertvollsten Marken. Der Markenwert des Unternehmens erreicht im aktuellen Ranking von Brand Finance den höchsten Stand in der 30-jährigen Firmengeschichte.

Die Deutsche Telekom ist eine der erfolgreichsten und wertvollsten Marken der Welt. So das Ergebnis der Studie „Brand Finance Global 500“, die das britische Marktforschungsinstitut Brand Finance heute im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht. Demnach beläuft sich der aktuelle Markenwert der Telekom auf 85,3 Milliarden US-Dollar, dem höchsten in der 30-jährigen Geschichte des Unternehmens. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreswert (73,3 Milliarden US-Dollar) beträgt 16,4 Prozent. Das entspricht einem Anstieg von absolut 12 Milliarden US-Dollar. Seit 2020 (39,9 Milliarden) stieg der Markenwert der Telekom um 114 Prozent und hat sich damit innerhalb dieses Zeitraums mehr als verdoppelt.

Die Expert*innen notieren die Telekom im Gesamtranking der Studie auf dem elften Rang. Zudem wird sie als einziges europäisches Unternehmen unter den Top 20 gelistet. Die Telekom bleibt ferner die wertvollste Telco-Marke der Welt und kann den Abstand zu den Mitbewerbern Verizon (15. Platz) und AT&T (24. Platz) weiter ausbauen. Der Vorsprung auf Verizon (72,3 Milliarden US-Dollar) beläuft sich auf rund 13 Milliarden US-Dollar.

Die wertvollste Marke weltweit ist Apple vor Microsoft, Google und Amazon.

Nach Einschätzung von Telekom-Markenchef Ulrich Klenke liege die erfolgreiche Entwicklung vor allem an der globalen Dachmarkenstrategie.

Konsistente Markenführung und nachhaltige Innovation

Die Steigerung des Markenwertes der Deutschen Telekom führt Brand Finance auf eine konsistente Markenführung sowie die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung des Unternehmens zurück. Der Konzern punkte durch nachhaltige Investitionen in Netzqualität, digitale Technologien und Kundenservice. Gerade die hohe Netzqualität der Telekom spiele eine entscheidende Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Kund*innen, sowohl in Europa als auch in den USA.

Die Markenstärke der Telekom beziffert Brand Finance mit 83 von 100 Punkten. Wichtige Markenkennzahlen wie Innovation, Kundenservice, Kundenfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Weiterempfehlung nehmen hier eine Schlüsselrolle ein, so die Expert*innen. Zudem konnte die Telekom durch ihren konsistenten internationalen Markenauftritt die Wahrnehmung als globaler Player weiter stärken. Diese Faktoren und die damit verbundene hohe Kundenzufriedenheit haben der Marke eine zusätzliche Dynamik verliehen.

Brand Finance ist ein weltweit agierendes Institut für Markenbewertung und Markenanalyse mit Hauptsitz in London. Das Institut weist das Ranking der 500 weltweit wertvollsten Marken nach dem Markenwert in US-Dollar aus. Die Markenwerte werden auf Grundlage der Fragestellung berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen bezahlen müsste, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte.