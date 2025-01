Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Apple belegt erneut Platz 1 der wertvollsten Marken der Welt. Das ist das Ergebnis des Global 500 Report 2025 von Brand Finance. Das Institut für Markenbewertung setzt den Markenwert von Apple mit 574,5 Milliarden US-Dollar an, was einen Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zu 2024 bedeutet.

Laut den Untersuchungen von Brand Finance gehören vier der fünf wertvollsten Marken der Welt zur Technologiebranche:

Apple: Markenwert von 574,5 Milliarden US-Dollar (USD), ein Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zu 2024 Microsoft: 461,1 Milliarden USD, ein Anstieg von 35 Prozent Google: 413,0 Milliarden USD, ein Anstieg von 24 Prozent Amazon: 356,4 Milliarden USD, ein Anstieg von 15 Prozent Walmart: 137,2 Milliarden USD, ein Anstieg von 42 Prozent

Drei deutsche Marken unter den Top 25

Unter den Top 25 der weltweit wertvollsten Unternehmen sind auch drei deutsche Marken vertreten. Die wertvollste ist die Deutsche Telekom mit dem höchsten Markenwert in ihrer 30-jährigen Geschichte. Sie belegt den 11. Platz und bleibt damit global wertvollstes Telco-Unternehmen. Es folgen Mercedes-Benz auf Platz 23 und die Allianz Group auf Platz 25.

Zu den 500 wertvollsten Marken der Welt gehören 27 deutsche Marken. In die Top 25 schaffen es die Deutsche Telekom, Mercedes-Benz und die Allianz-Group. (© Brand Finance Global 500 2025)

Diese Marken sind besonders stark gewachsen

Brand Finance analysierte auch, welche Marken seit 2020 am stärksten gewachsen sind. TikTok – obwohl Brand Finance die Marke erst seit 2022 bewertet – gehört mit einem Wachstum von 79 Prozent zu den Marken mit dem stärksten Wachstum.

TikTok/Douyin: 105,8 Milliarden USD, ein Anstieg von 59,0 Milliarden USD (seit 2022) DraftKings: 5,1 Milliarden USD, ein Anstieg von 18 Millionen USD FanDuel: 7,0 Milliarden USD, ein Anstieg von 56 Millionen USD NVIDIA: 87,9 Milliarden USD, ein Anstieg von 4,7 Milliarden USD AMD: 11,0 Milliarden USD, ein Anstieg von 1,4 Milliarden USD Pinduoduo: 13,0 Milliarden USD, ein Anstieg von 2,5 Milliarden USD BYD: 14,0 Milliarden USD, ein Anstieg von 3,1 Milliarden USD Apple: 574,5 Milliarden USD, ein Anstieg von 140,5 Milliarden USD TSMC: 34,2 Milliarden USD, ein Anstieg von 8,6 Milliarden USD Microsoft: 461,1 Milliarden USD, ein Anstieg von 117,1 Milliarden USD

Die weltweit am schnellsten wachsende Marke ist e& mit einer achtfachen Steigerung des Markenwerts. Laut dem Report ist WeChat mit einem Brand Strength Index-Wert von 95,2 von 100 die stärkste Marke.

© Brand Finance Global 500 2025

Brand Finance ist ein weltweit agierendes Institut für Markenbewertung und Markenanalyse mit Hauptsitz in London. Das Institut weist das Ranking der 500 weltweit wertvollsten Marken nach dem Markenwert in US-Dollar aus. Die Markenwerte werden auf Grundlage der Fragestellung berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen bezahlen müsste, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte.