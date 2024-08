„Bürohund“ steht in über 9.000 Stellenanzeigen

Was vor Jahren noch eher die Ausnahme war, scheint immer mehr in deutschen Büros akzeptiert zu sein: der Bürohund. So erwähnen immer mehr Arbeitgeber*innen die Möglichkeit zum Mitbringen eines Hundes ins Office. Das zeigt eine Stellenmarkt-Auswertung der Berliner Personalmarktforschung Index Research. So tauchte der Begriff „Bürohund“ allein zwischen Januar und Juli 2024 in rund 9.100 Stellenausschreibungen auf, insbesondere in Jobinseraten für Fachkräfte im Finanz- und Rechnungswesen mit über 2.100 Nennungen.

Die Erhebung konnte eine Steigerung von 133 Prozent bei der Erwähnung eines Bürohundes in der Stellenbeschreibung feststellen. In den Jahren zuvor waren die prozentualen Zuwächse noch höher.

Diese Entwicklung könnte darauf hinweisen, dass immer mehr Arbeitgeber*innen um Mitarbeiter*innen buhlen. Der Mangel an Fachkräften gilt als einer der größten wirtschaftlichen Risiken in Deutschland. Bereits im Juli mahnten Wirtschaftsverbände Verbesserungen an. Auch immer mehr Agenturen gehen im War for Talents immer mehr gegen die Klisches „lange Arbeitszeigen“ und „niedrige Löhne“ vor und bieten mehr Benefits als nur Obstkörbe.