Die absatzwirtschaft wünscht frohe Weihnachten 

Wie wird Ihnen das Jahr 2024 in Erinnerung bleiben? War es ein gutes Jahr, an das sie gerne zurückdenken werden, oder war es ein schlechtes und Sie machen drei Kreuze, wenn es endlich vorbei ist? Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, haben diverse Krisen sich in den vergangenen Monaten doch die Klinke in die Hand gegeben.

Karsten Zunke hat diese Woche für den Tech Tuesday einen Jahresrückblick aus Marketing Tech-Perspektive geschrieben, auch Vera Hermes hat im letzten Green Wednesday des Jahres nach einem versöhnlichen Ende mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit gesucht. Und am 30. Dezember – dieses Jahr gibt es keine Winterpause! – wird Michael Brandtner noch seine Markenlektion 2024 teilen.

Das Jahr 2024 für die absatzwirtschaft

2024 war ein Jahr der Veränderung für die absatzwirtschaft. Mit dem Aus von Print, dem Ausbau der Partnerschaft mit dem BVMC und der klaren Fokussierung auf die digitalen Kanäle haben wir uns vielen Herausforderungen gestellt, die meisten davon gemeistert und damit eine solide Basis für das kommende Jahr gelegt.

Mit dem Markenfriedhof des Jürgen Klopp hat es ein Aufreger-Thema zu unserem meistgeklickten Artikel gebracht, mit den Marketing-Talenten klingt das Jahr auch diesen Dezember aus. Falls Sie noch nicht reingelesen oder die Videos auf Social Media gesehen haben, holen Sie das gerne nach – es wird Sie ein Stück weit optimistischer stimmen zu sehen, welch toller Nachwuchs diese Branche vorantreibt!

Ein kleiner Ausblick auf 2025

2025 wird sich die absatzwirtschaft noch stärker als bisher auf die digitale Berichterstattung fokussieren. Mit dabei sind zwei neue Kolumnist*innen: Ines Imdahl vom Rheingold Salon und Prof. Dr. Lisa-Charlotte Wolter von der IU International University. Was wir grob geplant haben, lesen Sie übrigens in den Mediadaten.

Auf ein Datum freut sich bereits das gesamte Team der absatzwirtschaft: Im Juni feiert der Marken-Award sein 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass wird es eine Sonderberichterstattung auf unseren Kanälen geben.

Wir blicken hoffnungsvoll und freudig auf das kommende Jahr – es bleibt spannend!

Herzlichen Dank an alle, die uns in diesem Jahr begleitet haben, mit Rat und Tat und konstruktiver Kritik zur Seite standen, unseren Kund*innen und Partner*innen, ohne die all dies nicht möglich wäre.

Kommen Sie gut ins neue Jahr, genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund!

Ihr Team der absatzwirtschaft