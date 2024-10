Das sind die stärksten Start-ups Deutschlands

Zum vierten Mal in Folge veröffentlichen Jung von Matt Start und Appinio ein Ranking mit den stärkstem Start-ups Deutschlands. Zusätzlich werden erstmals Rankings in einzelnen Kategorien erhoben.

Klassische Marken-Rankings beinhalten meist Unternehmen, die bereits seit mehreren Jahren oder auch Jahrzehnten auf dem Markt sind. Start-ups kommen hier meistens zu kurz. Damit möchten Jung von Matt Start und Appinio aufräumen. Seit 2021 veröffentlichen die beiden Agenturen gemeinsam das Start-up-Ranking und messen die Wahrnehmung der jungen Marken.

Neu ist in diesem Jahr, dass neben den Top zehn Start-ups ebenfalls die Top zehn Rising Stars veröffentlicht werden. Außerdem gibt es erstmals Rankings in den einzelnen Kategorien E-Commerce, Food, Health, Care, Travel, Finance & Insurance und Mobility. Die Ergebnisse der Studie basieren auf 8000 Interviews mit Konsument*innen.

KoRo führt das Ranking an

Alle Marken wurden im Rahmen der Rankings anhand verschiedener Merkmale bewertet: Bekanntheit, Identifikation, Sympathie, Vertrauen, Word-of-Mouth-Marketing, Nachhaltigkeit, Innovation, Einzigartigkeit und Relevanz. Das Start-ups-Ranking führt der Nahrungsmittelhersteller KoRo an.

Auf Platz zwei und drei folgen Lieferando und Gustavo Gusto. Abgeschlossen wird das Ranking vom Online-Tierarzt Dr. Sam auf Platz acht, Recup auf Platz neun und dem Solaranlagenhersteller Zolar auf Platz zehn.

(© Jung von Matt Research)

Mit den Top 10 Rising Stars ranken Jung von Matt Start und Appinio in diesem Jahr zum ersten Mal auch Marken, die zu den vielversprechendsten Newcomern der letzten Jahre gehören. Auch hier führt ein Lebensmittelhersteller das Ranking an: Greenforce. Auf dem zweiten Platz folgt der Stromanbieter 1Komma5°, dicht gefolgt von Hautpflegehersteller Formel+Skin. Platz vier und fünf unter den Rising Stars belegen der Haferdrinkhersteller BlueFarm und der Energieberater Enter. Die Marke Everdrop schließt das Ranking mit Platz zehn ab.

Rankings in einzelnen Kategorien

Zusätzlich zum Start-ups-Ranking und den Rising Stars wurden schnell wachsende Unternehmen bewertet, die bis zu zehn Jahre alt sind und einen Sitz in Deutschland haben. Hier wurde in verschiedene Kategorien unterschieden. In der Kategorie E-Commerce erzielt Holzrichter den höchsten Score. In der Kategorie Food liegt Greenforce vorne. Das Health-Ranking führt Dr. Sam an. Unter den Marken mit Fokus auf Körper- oder Haushaltspflege liegt No Cosmetics ganz vorn. In der Kategorie Travel führt home to go das Ranking an und im Bereich Finance & Insurance belegt Taxfix den ersten Platz. Unter den Marken mit Fokus auf Mobilität hat das Ridepooling-Unternehmen Moia die Nase vorn.

Hier können Sie sich den vollständigen Bericht herunterladen.