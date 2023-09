Welche Werbeplattformen sind unter Verbraucher*innen und Marketer*innen am beliebtesten? Diese Frage wurde in der aktuellen Kantar Media Reactions 2023 zum vierten Mal in Folge untersucht. Amazon kristallisiert sich unter den Verbraucher*innen als beliebteste Werbeplattform heraus. Bei den Marketer*innen liegt YouTube auf Platz eins.

Diese Werbeplattformen schaffen es unter die Top 5

Das Ranking der beliebtesten Werbeplattformen wird unter den Verbraucher*innen zum zweiten Mal in Folge von Amazon angeführt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Vertrauenswerte des Unternehmens um zehn Prozent. Auf Platz zwei und drei folgen Google und TikTok.

Die letzten beiden Plätze belegen Instagram und Spotify. Bei den Marketer*innen liegt die Videoplattform YouTube auf dem ersten Platz. Hier steigen die Vertrauenspunkte im Vergleich zum letzten Jahr um sechs Prozent. Darauf folgen Google und Instagram. TikTok belegt hier den vierten Platz und Spotify landet auf Platz fünf.

Das sind die beliebtesten Werbeplattformen

Ranking Verbraucher*innen global Vermarkter 1. Amazon YouTube 2. Google Google 3. TikTok Instagram 4. Instagram TikTok 5. Spotify Spotify Das sind die Top fünf aus Verbraucher- und Marketerperspektive.

Im Bezug auf bevorzugte Werbekanäle zeichnen sich bei den Verbraucher*innen und Marketer*innen ebenfalls Unterschiede ab. Verbraucher*innen bevorzugen persönliche Interaktionen. So liegen bei ihnen das zweite Mal in Folge gesponserte Events auf dem ersten Platz der Werbekanäle. Darauf folgen Kinowerbung und Out-of-Home-Marketing. Point of Sale und Digital Out-of-Home schließen das Ranking ab.

Bei den Top fünf der Werbekanäle aus Sicht der Marketer*innen liegen Online Videos zum vierten Mal in Folge auf dem ersten Platz. 74 Prozent der Marketer*innen geben an im nächsten Jahr ihre Ausgaben in dem Bereich zu erhöhen. Auf Platz zwei und drei folgen gesponserte Events und Digital Out-of-Home und auf Platz vier und fünf Video Streaming Werbung und Werbung in Online Stories.

Hier schwindet das Interesse

In der diesjährigen Studie wird deutlich, dass das Interesse an Fernsehwerbung immer geringer wird. Im letzten Jahr lag der Werbekanal noch auf Platz drei, während er in diesem Jahr auf Platz zwölf zurückfiel. Nur sechs Prozent der Marketer*innen geben an im nächsten Jahr in TV-Werbung zu investieren.

Auch das Metaverse erreichte in diesem Jahr einen geringeren Zuwachs als erwartet. 61 Prozent der Marketer*innen gaben an, ihre Ausgaben im Bereich Metaverse in diesem Jahr zu erhöhen. Der tatsächliche Nettozuwachs betrug allerdings nur zwölf Prozent. Neben dem Metaverse hat scheint auch X (ehemals Twitter) keinen guten Stellenwert unter den Marketer*innen zu erreichen. 14 Prozent der Marketer*innen möchten im nächsten Jahr ihre Investitionen auf der Plattform reduzieren.

Methode

Die Studie kombiniert Umfragedaten von Verbraucher*innen und Marketer*innen. Sie basiert auf Interviews mit 16.000 Verbraucher*innen aus 23 verschiedenen Ländern und auf Befragungen von 900 Marketingexperten von Werbetreibenden, Agenturen und Medienunternehmen aus der ganzen Welt.

Mehr Informationen zur Studie finden Sie hier.