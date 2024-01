Barbie ist „Advertiser of the year 2023“

In Kooperation mit Yougov Deutschland kürt die absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". In der Gesamtauswertung für 2023 setzt sich ein Kinostar des vergangenen Jahres durch: Barbie.

Barbie ist der „Advertiser of the year“ des vergangenen Jahres. Im Bewertungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 konnte die Marke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Barbie erreichte eine Steigerung um 21,1 Prozentpunkte bei der Ad Awareness. Dem Yougov Brand Index zufolge erzielte der Jahresbeste seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 26,5 Prozent am 22. August. Folglich war Barbie auch im August, wie zuvor schon im Juli, der „Advertiser of the month“.

Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen diese vier Marken:

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Der Sommer 2023 war pink

Nagellack, Brotdosen, Kleidung - pink schien die Farbe des Sommers 2023 zu sein. Am 20. Juli erschien der lang angekündigte Barbie-Film in den deutschen Kinos. Vor der Veröffentlichung des Films überraschte Barbie mit einer außergewöhnlichen Marketingstrategie. Die Marke kooperierte mit Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Vom Nagellack über die Brotdose bis hin zu Hundebekleidung wurden Produkte mit dem Barbie-Logo verziert.

Mit zahlreichen Marketingaktionen wirbt Barbie für den neuen Film. (©Imago)

Unter den Kooperationspartnern befanden sich unter anderem die Dating-App Bumble, die Bekleidungsgeschäfte Forever21 und Zara und das Xbox-Rennspiel Forza Horizon 5, in dem Videospielbegeisterte mit der Barbie-Corvette fahren können.

Weitere Informationen zum „Advertiser of the Month“ von Yougov erhalten Sie hier.