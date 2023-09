Barbie ist erneut „Advertiser of the month“

Die absatzwirtschaft und Yougov Deutschland küren jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Beobachtungszeitraum August seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt erneut: Barbie.

Barbie ist „Advertiser of the month“ im August 2023 und trägt den Titel damit zum zweiten Mal in Folge. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 31. August konnte die Marke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Barbie erreichte eine Steigerung um rund 9,6 Prozentpunkte bei der Ad Awareness. Dem YouGov Brand Index zufolge erzielte die Marke ihren höchsten Ad-Awareness-Wert von 26,5 Prozentpunkten am 22. August.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Waschmittelunternehmen Perwoll und der Elektronikkonzern Sony.

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Barbie-Film erzielt Rekorde

Der Barbie-Film sorgte bereits bevor er in die Kinos kam mit einer außergewöhnlichen Marketingstrategie für Aufmerksamkeit. Barbie kooperierte mit Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. So wurde Barbie bereits im letzten Monat zum „Advertiser of the month" gekürt. Der Hype um die Marke ist damit allerdings noch nicht vorbei. Knapp drei Wochen nach dem Kinostart spielte der Barbie-Film global bereits mehr als eine Milliarde Dollar ein. „Als erste Soloregisseuren, die diesen Meilenstein erreichte, schrieb Greta Gerwig mit dem Barbie Film Geschichte", heißt es in einer Pressemitteilung von Mattel.

Seit dem 21. Juli ist der Barbie-Film in den Kinos zu sehen. ©Imago

Auch nach dem Kinostart hält das Barbie-Team mit Marketingaktionen nicht zurück. Besonders die Social Media-Kanäle werden noch zahlreich mit Filminhalten und Kooperationen bespielt. Anlässlich des Films kündigte Mattel außerdem eine Erweiterung der Barbie The Movie Kollektion an. Die neue Kollektion umfasst unter anderem Barbie- und Ken-Figuren in neuen Outfits, die vom Film inspirierte Weird-Barbie und vier Hot Wheels Barbie Corvettes.

