In Deutschland ist E-Sport weiter auf dem Vormarsch. Nicht nur auf der diesjährigen Gamescom wurde E-Sport so richtig gefeiert, auch viele Marken investieren in den Hype. Dazu entstand dieses Jahr auch der erste E-Sport-Sender. Wo soll das alles noch hinführen? Die Welt in Zahlen der absatzwirtschaft klärt auf.