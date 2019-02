Trotz Quartalsgewinn von 9 Milliarden Dollar: Hat Googles WerbegeschÃ¤ft den Zenit erreicht?

Erneute Machtdemonstration in Mountain View: Google-Mutter Alphabet hat bei Vorlage der jüngsten Geschäftsbilanz für das vierte Quartal die Wall Street-Erwartungen übertroffen. Den Löwenanteil an den Rekordumsätzen hat weiter das Anzeigengeschäft, das immer noch um 20 Prozent wächst. Doch die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Wachstums werden größer: Die Klickvergütung ("Cost per Click") bricht ein, während die Traffic-Akquisitionskosten steigen.