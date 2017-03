Diese vier Statistiken zeigen, warum Video-Content auf Facebook ein Muss ist

Von

1. Die Menschen verbringen dreimal mehr Zeit mit dem Anschauen von Videos

Die Live-Übertragung über Facebook setzte sich in den letzten Monaten sogar noch vor Bewegtbildinhalte ohne Live-Charakter. Der Marktführer auf dem Gebiet, Periscope, fing mit dem Phänomen an, welches nun viele kopieren. Auch deswegen führte Facebook die eigene Live-Streaming-Option ein und bietet seitdem dem Nutzer die Möglichkeit in Echtzeit Videos zu sehen und direkt in der Kommentarspalte mit anderen Nutzern zu interagieren. Neueste Zahlen zeigen, dass die Menschen dreimal mehr Zeit damit verbringen Live-Videos anzusehen.

2. Facebook-Nutzer haben rund eine Millionen Stunden mit Samsung VB-Brillen Videos geschaut

Virtual Reality ( VR) ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt für Facebook. Nachdem Facebook die Übernahme von der VR Firma Oculus verkündete, war allen in der Brache klar, dass VR für Mark Zuckerberg eine wesentliche Rolle in der Zukunft von Facebook spielen würde. Zuckerberg erklärte: „Stellen Sie sich vor Sie können Online nicht nur Momente mit Ihren Freunden teilen, sondern ganze Erlebnisse und Abenteuer .“

3. Video-Beiträge haben eine 135 Prozent größere organische Reichweite als Fotos

Video-Beiträge erreichen in der Regel ein größeres Publikum als Fotos. Laut einer Studie von Social Bakers, erzeugt ein durchschnittlicher Video-Post eine rund 135 Prozentgrößere organische Reichweite als ein Foto-Beitrag.

4. Facebook generiert acht Milliarden Videoabrufe im Durchschnitt pro Tag

Facebook generiert rund acht Milliarden Videoabrufe pro Tag. Das ist doppelt so viel wie die Video-Content-Nutzer 2015 konsumierten. Das enorme Wachstum der Videoaufnahmen erhält natürlich auch Kritik. So zählt Facebook schon nach drei Sekunden, während Youtube erst ab 30 zählt. Kritiker weisen darauf hin, dass eine Videobetrachtung schon nach 3 Sekunden bei Facebook gezählt wird, bei Youtube aber erst nach 30 Sekunden. Wie auch immer man es betrachtet: Die Tatsache, dass in sozialen Netzwerken die gesamte Videowelt im Aufschwung ist, bestätigt nur Zuckerbergs Gespür: Video wird bei Facebook über das Jahr 2016 hinaus dominieren.