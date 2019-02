Marketingmacht Netflix: Wie der Streaming-Gigant seine Serien zu Popkultur-Hits zu macht

Von

Im vergangenen Mai vollzog sich ein Paradigmenwechsel, wie ihn eine Branche vielleicht zwei-, dreimal in einem Jahrhundert erlebt. Walt Disney, über weite Strecken der dominierende Medienkonzern des 20. Jahrhunderts, wurde an der Wall Street entthront. Nicht mehr der Mickey Mouse-Konzern war das wertvollste Unternehmen der Medienlandschaft, sondern ein Unternehmen, das es 20 Jahre zuvor noch gar nicht gab: Netflix.

Die hyperbolische Wachstumsstory des US-Streaming-Anbieters von Serien und Filmen, der in den späten 90er-Jahren noch als Versender von DVDs begonnen hatte, scheint sich von Monat zu Monat zu beschleunigen. Allein im Weihnachtsquartal konnte der von Reed Hastings 1997 gegründete Internetpionier knapp 9 Millionen neue zahlende Abonnenten vermelden. 139 Millionen Menschen „netflixen“ bereits inzwischen und bescherten dem im Silicon Valley ansässigen Konzern 2018 bereits Umsätze von fast 16 Milliarden Dollar.

Netflix‘ Marketingetat beträgt 2019 bereits über 2 Milliarden Dollar

Die unwiderstehliche Erfolgsstory von Netflix ist vielfach durch die unzähligen Serienhits dokumentiert – doch wie erlangten „House of Cards“, „Orange is the new Black“, „Stranger Things“ & Co. eigentlich Kultstatus und machten Netflix damit zur Weltmarke („Netflix and chill“)?

Das Erfolgsgeheimnis liegt nicht nur in der ausgeklügelten Datenanalyse der Nutzergewohnheiten und den guten Antizipationsfähigkeiten des Managements. (Content-Chef Ted Sarandos: “70 Prozent sind eine Bauchentscheidung, 30 Prozent basieren auf Datenanalyse”.)

Tatsächlich hat der Streaming-Pionier im vergangenen Jahr nicht nur bis zu 13 Milliarden Dollar für seine Videoinhalte ausgegeben (85 Prozent davon für Original Content), sondern auch über 2 Milliarden Dollar für das Marketing. Das ist eine größere Summe als die Marketingaufwendungen der weitaus größeren Tech- und Internet-Giganten Apple und Facebook.

Massive Marketing-Kampagnen mit Ikonen der Popkultur

Die Marketing-Mission ist klar: Netflix‘ neue Serien in der Popkultur zu verankern und sie so zu Blockbustern zu machen. Dafür kreiert der Streaming-Gigant immer wieder aufsehenerregende Kampagnen. Vor einem Jahr etwa überraschte Netflix mit einer Super Bowl-Werbung für den Film „The Cloverfield Paradox“, der überraschend nach Spielende zum Streaming bereitstand.

Netflix airs #SuperBowl ad for a Cloverfield sequel to be streamed right after the game: https://t.co/q05FF5bqFp pic.twitter.com/PkgIq3lPee — Adweek (@Adweek) February 5, 2018

Vier Monate später versammelte Netflix 47 afro-amerikanische Künstler, um das legendäre Foto „A Great Day in Harlem“ nachzustellen.

Netflix brought its biggest black stars together to recreate the legendary „A Great Day In Harlem“ photo.https://t.co/GXABo3JOWK pic.twitter.com/JT11cNhCK0 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 25, 2018

Auch im Bereich des strapazierten Modegenres Content Marketing mischt Netflix mit und hat vergangene Woche in England das im letzten Jahr eingestellte Kultmusikmagazin New Musical Express für eine Ausgabe wieder zum Leben erweckt, um seine neue Serie The Umbrella Academy zu bewerben.

Brilliantes Social Media-Management

Vor allem jedoch setzt der Streaming-Gigant massiv auf die sozialen Medien. Die Art und Weise, wie Netflix seine Social Media-Kanäle bespielt und dabei neue Serien anteasert, ist im Storytelling und im Wording meisterhaft. Die speziell für Facebook, Twitter & Co. produzierten „House of Cards“-Trailer, in der der korrupte Serien-Präsident Frank Underwood sich an das Serienpublikum wandte, genossen Kultstatus.

Bei der Ansprache in den sozialen Medien geht Netflix ähnlich vor wie Serienprotagonist Frank Underwood: komplizenhaft. Wer Netflix‘ Twitterkonto folgt, dürfte den Eindruck haben, ein Kumpel twittert – so akkurat und selbstironisch trifft das Social Media-Team den Zeitgeist, auch in deutscher Sprache.

Hier sollte eigentlich ein „Leute schaut Netflix-Tweet“ stehen. Aber das Wetter ist so gut. — NetflixDE (@NetflixDE) February 16, 2019