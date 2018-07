Lidl setzt auf Eiszeit und macht Kunden zu neuen Influencern

Lange galt es als Geheimprojekt „Nordpol“. Schon seit 2015 plante Lidl eine eigene Eisfabrik, die 2017 fertig wurde. So gab Lidl 100 Millionen Euro für die eigene Eisproduktion aus und will nun den Markt noch weiter aufmischen. Gebaut wurde die Fabrik in Übach-Palenberg an der niederländischen Grenze, nicht weit von Aachen.

„Seit dem letzten Sommer haben wir unser Sortiment an Eisprodukten umfassend überarbeitet, indem wir neue Produkte aufgenommen und Rezepturen bestehender Produkte verbessert haben“, erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.

Gemeinsam mit weiteren Marketingmaßnahmen läutet Lidl nun die Eiszeit ein. Mit einer aufmerksamkeitsstarken 360-Grad-Kampagne, einem erweiterten Eissortiment und Kunden als Influencer.

Influencer Marketing für Eis

Die Lidl-Marke „La Vita Gelatelli“ sucht zusammen mit der Zeitschrift „Freundin“ auf Social Media 250 Kunden, die die Lidl-Eisprodukte testen, kreativen Content unter den Hashtags #lavitagelatelli, #lidlcooldowner, #lidl und #gelatelli auf ihren Social-Media-Kanälen teilen und damit zu Micro-Influencern werden.