Dmexco-Congress 2017: Die goldenen Regeln eines Brand-Whisperer

Konträrer hätten die gewählten Youtuber nicht sein können: Während sich die aus Pennsylvania stammende Rachel Levin a.k.a. RCL Beauty101 in ihrem Channel hauptsächlich mit Beauty beschäftigt, widmet sich Felix von der Laden auf seinen drei Youtube-Kanälen (s.u.) intensiv Computerspielen und Reisen. Was sie verbindet? Sie sind passionierte „Vlogger“, also Video-Blogger, und hinter ihnen steht eines der größten Mediennetzwerke: Studio71*, das sich selbst als „Medienunternehmen der nächsten Generation“ beschreibt.

Gemeinsam mit dem Mitgründer und Global CEO von Studio71 Izad Reza sowie Petra Czora, Leiterin Digitale Medien und Geschäftsführerin von Rossmann Online, enthüllten Felix und Rachel die Geheimnisse des modernen Marken-Whisperer und erklärten, wie man eine ganz neue Form der Kommunikation zwischen Marken und Verbrauchern schaffen kann.

Rachels Vlogging-Karriere begann mit dem Video „How to Conceal Under Eye Dark Circles“, das sie im Dezember 2010 veröffentlichte.

Gegenüber der AdWeek sprach Levin über ihr erstes Video:

„I would come home and always be excited to watch YouTube videos because I wasn’t as interested in doing sports and stuff,” sagte Levin und weiter: „I was obsessed with watching YouTube videos. I would watch all these beauty tutorials to the point where in the mirror when I did my makeup in the morning, I would be like, ‘OK, now we’re going to apply this product to our outer v [of the eye]. Once I came to the conclusion that I was doing makeup tutorials in the mirror, I decided that I should just film a video. So I filmed a how to conceal under-eye circles video, posted it and didn’t think anything of it.”