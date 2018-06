Amazon wird zum Pillenriesen: Die Handelskette kauft US-Versandapotheke PillPack

PillPack gab bekannt, dass sie einen Fusionsvertrag mit Amazon abgeschlossen haben. PillPack ist eine Apotheke, die entwickelt wurde, um Medikamente schnellstmöglich an den Kunden zu senden. Sie koordinieren das Nachfüllen und erneuern von Medikamenten, auf kürzestem Wege. „Das visionäre Team von PillPack verfügt über eine Kombination aus fundierter Apothekenerfahrung und einem Fokus auf Technologie“, so Jeff Wilke, CEO von Amazon Worldwide Consumer. „PillPack verbessert das Leben seiner Kunden erheblich und wir möchten ihnen helfen, weiterhin Zeit zu sparen, das Leben zu vereinfachen und sich gesünder zu fühlen.“

Auch Wal-Mart war an PillPack dran

Der weltgrößte Online-Händler war wohl nicht der einzige Interessent: Im April hatte der Fernsehsender CNBC berichtet, PillPack stehe vor der Übernahme durch den Supermarkt-Riesen Wal-Mart. Der Preis liege unterhalb der Marke von einer Milliarde Dollar, hieß es damals unter Berufung auf informierte Personen. Wal-Mart baut gerade massiv sein Online-Geschäft aus, um Amazon Paroli zu bieten.

An der Börse wurde der Zukauf als Beginn einer Attacke von Amazon auf den Apotheken-Markt in den USA aufgenommen. Die Aktien der großen Drogerie-Ketten, die auch als Apotheken agieren, brachen ein. Die Papiere von Walgreens und CVS verloren zum Handelsstart am Donnerstag gut neun Prozent, der Kurs von Rite Aid sackte sogar um rund 13 Prozent ab. Amazon nannte am Donnerstag allerdings keinen Kaufpreis.