Werbemarkt knackt historische Billionen-Marke

Die globalen Werbeausgaben haben 2024 laut einer neuen Studie von WARC erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten. Mit einem Wachstum von 10,7 Prozent erreicht die Branche ein Rekordhoch, angetrieben durch Social Media, Retail Media und Connected TV.

Die von WARC veröffentlichten Zahlen basieren auf Daten aus 100 Märkten weltweit und zeigen, dass der Werbemarkt damit die stärkste Wachstumsrate seit sechs Jahren verzeichnet. Trotz des Booms sieht die Studie potenzielle Risiken durch regulatorische Eingriffe und geopolitische Unsicherheiten.

Social Media bleibt Spitzenreiter im Werbemarkt

Social Media bleibt der stärkste Treiber des Werbemarkts und erreicht 2024 ein Volumen von 252,7 Milliarden US-Dollar, was 23,5 Prozent des globalen Werbemarktes entspricht. Laut WARC konnten Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok in den ersten neun Monaten des Jahres stärker performen als ursprünglich erwartet. TikTok steigerte seine Werbeeinnahmen um 27,1 Prozent auf 17,8 Milliarden US-Dollar und nähert sich bei den Nutzerzahlen dem Niveau von Instagram an. Meta bleibt jedoch mit einem Marktanteil von 64,4 Prozent führend.

Die WARC-Analyse hebt hervor, dass 22,1 Prozent der globalen Werbeausgaben außerhalb Chinas an Google fließen. Der Tech-Gigant steht jedoch unter verstärkter Beobachtung: Eine Entscheidung des US-Justizministeriums könnte das Wachstum von Google in den nächsten zwei Jahren um bis zu 32,9 Milliarden US-Dollar reduzieren. Auch TikTok sieht sich regulatorischen Hürden ausgesetzt. In Kanada musste die Plattform ihre Verkaufsaktivitäten einstellen, bleibt jedoch global ein zentraler Akteur und wird laut WARC bis Ende des Jahres Werbeeinnahmen von 24,6 Milliarden US-Dollar generieren.

Retail Media und Connected TV wachsen weiter

Neben Social Media zeigt auch Retail Media laut WARC-Studie ein starkes Wachstum. Im vierten Quartal 2024 wird der globale Umsatz in diesem Bereich voraussichtlich 46,2 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer Steigerung von 16,4 Prozent entspricht. Amazon dominiert den Markt und wird allein im Weihnachtsgeschäft 16,9 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen erzielen. Auch Connected TV (CTV) ist auf dem Vormarsch und wird bis Ende 2024 ein Marktvolumen von 33 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die WARC-Analyse zeigt, dass die Werbeausgaben in den letzten zehn Jahren um das 2,8-fache schneller gewachsen sind als die globale Wirtschaft. Die Studie prognostiziert weiteres Wachstum: Bis 2026 könnte der Werbemarkt ein Volumen von 1,24 Billionen US-Dollar erreichen. Trotz der positiven Zahlen bleibt die Zukunft von Unsicherheiten geprägt, insbesondere durch regulatorische Eingriffe und geopolitische Entwicklungen.