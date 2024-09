Wechsel im Audi Vorstand

Marco Schubert übernimmt ab sofort das Ressort Vertrieb und Marketing und folgt damit auf Hildegard Wortmann. Schubert bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit, davon 20 Jahre bei Audi. Seit 2021 ist er als Leiter der Region Europa bei Porsche tätig. Zuvor war der gebürtige Magdeburger drei Jahre lang President der Audi Sales Division in China. Bei Skoda Auto a.s. verantwortete er bis 2018 den Vertrieb in Asien und Übersee. Zwischen 2014 und 2017 leitete Schubert als Managing Director die Geschäfte von Audi in Schweden. Davor war er drei Jahre lang für die Region Nordeuropa bei Audi zuständig.

Schubert tritt die Nachfolge von Hildegard Wortmann an, die nun nach über fünf Jahren im Vorstand das Unternehmen auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen zum 31. August verlässt. Gleichzeitig wird Wortmann auch ihre Position in der Erweiterten Konzernleitung von Volkswagen niederlegen.