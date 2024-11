“Typisch Deutsch” von Adidas gewinnt Grand Effie Germany 2024

Die Kampagne „Typisch Deutsch“ von Jung von Matt für Adidas wurde mit dem Grand Effie Germany 2024 gekrönt. Im Rahmen einer feierlichen Gala in der Leipziger Kongresshalle am Zoo wurde die prestigeträchtige Trophäe gestern Abend an das kreative Team verliehen. Neben dem Grand Effie wurden Gold-, Silber- und Bronze-Trophäen an weitere herausragende Kampagnen vergeben.

Erstmals vergab die Grand Effie Jury eine besondere Erwähnung für eine zweite Kampagne: „Recht gegen Rechts“ des Vereins Laut gegen Nazis, ebenfalls entwickelt von Jung von Matt. Diese Kampagne unterstreicht in politisch turbulenten Zeiten die Wichtigkeit, klare Zeichen für Demokratie zu setzen.

Sondererwähnung für „Recht gegen Rechts“

Die Kampagne „Typisch Deutsch“, die im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 entwickelt wurde, überzeugte die Jury mit innovativer Tonalität und einer durchdachten Social-Media- und Influencer-Strategie. Sie löste eine deutschlandweite Debatte aus und verhalf dem pinkfarbenen Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft zum Verkaufserfolg. So avancierte das Trikot zum meistverkauften Auswärtstrikot in der Geschichte der Nationalmannschaft und bestätigte die Wirksamkeit der Kampagne.

Die Kampagne „Recht gegen Rechts“ von Laut gegen Nazis erhielt eine besondere Würdigung der Grand Effie Jury. In politisch bewegten Zeiten zeigt sie eindrucksvoll, wie bedeutend das Engagement für demokratische Werte und gegen rechtsextreme Strömungen ist.

Glanzvolle Verleihung und neue Effectiveness Guidelines

Vor der Vergabe des Grand Effie hatten alle sechs Gold-Gewinner die Gelegenheit, ihre Projekte live vor der Jury zu präsentieren. Der Jury gehörten prominente Branchenvertreter an, darunter die Vorsitzende Liane Siebenhaar (Scholz & Friends), Dirk Bittermann (Leagas Delaney), Margit Enke (TU Bergakademie Freiberg), Sandra Harzer-Kux (TERRITORY), Dagmar Janke (Beiersdorf), Eugenia Lagemann (FischerAppelt), Marcel Loko (Hirschen Group), Stefan Michels (ALDI Nord), Stefan Mölling (RMS), Will Rolls (Meta) und Lothar Weissenberger (DekaBank).

Rund 600 Gäste nahmen an der Gala teil, die von Entertainer und Podcaster Tarik Tesfu moderiert wurde. Neben dem Grand Effie wurden sechs Gold-, elf Silber- und 35 Bronze-Effies an herausragende Kampagnen des Jahres verliehen.

Der Effie-Kongress, traditionell vor der Award-Show abgehalten, präsentierte in diesem Jahr erstmals die neuen Effectiveness Guidelines „Don’t be creative by accident“. Diese vom GWA entwickelten Richtlinien bieten Agenturen und Marketingverantwortlichen praxisnahe Ansätze, wie kreative Kampagnen messbar geplant werden können.

Seit 1981 vergibt der GWA als deutscher Lizenznehmer den Effie Award, der weltweit als Messlatte für effektives Marketing gilt. Die Effies sind anerkannte Leistungsnachweise für wirkungsvolle Markenkommunikation und den unternehmerischen Erfolg.

Die Gold Gewinner Effie Germany 2024

Kategorie Titel der Initiative Marke Kunde(n) Haupt-einreicher Weitere Agenturen Activation OREO CHEAT COOKIES. Die leckersten Cheat Codes der Welt Oreo Oreo Saatchi & Saatchi Düsseldorf CoreWeb Activation Typisch Deutsch Adidas Adidas Jung von Matt essencemediacom Deutschland, Sizzer Amsterdam, Katalyst Berlin, Factory Studios Doing Good #ShareWithCare – Ein Weckruf an Eltern erobert die Nation Deutsche Telekom Deutsche Telekom adam&eveBerlin Mindshare, emetriq emetriq GmbH Evergreen BVG: Eine Hatebrand wird zur Lovebrand Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Jung von Matt GUD.berlin Marketing Data & Technology Data-Driven Dealerships Cupra Cupra Deutschland PHD Germany PIA Media, emetriq GmbH Public Relations Recht gegen Rechts Laut gegen Nazis Laut gegen Nazis Jung von Matt Redgert Comms