Grand Effie für Deutsche Telekom und Mindshare

Mit zwei Gold-Auszeichnungen war die Telekom in diesem Jahr ins Rennen um den Grand

Prix gegangen. Neben „Gegen Hass im Netz“ hatte die Jury auch das Format „Magenta TV mit Christian

& Fahri“ im Vorfeld mit einem Gold-Effie prämiert. Die begehrten Gold-Trophäen

wurden in diesem Jahr nur vier Mal vergeben.



Mit der Initiative #Gemeinsam GegenHassImNetz setzt sich die Deutsche Telekom seit

vielen Jahren für mehr digitale Zivilcourage im Netz ein. Die Kampagne löste eine große

Debatte über das Thema in Medien und Gesellschaft aus und steigerte signifikant die Wahrnehmung

der Marke. Sie wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auch mit dem Marken-Award 2023. Weitere beteiligte Agenturen sind Saatchi & Saatchi, Mataracan, emetriq, Tempomedia Filmproduktion und Chunk Filmproduktion.

Kampagne als „Herzensprojekt“ für Haltung

Christian Hahn, Leiter Marketing Communications Strategy & Media bei der Deutschen

Telekom: „Diese Auszeichnung macht uns unglaublich stolz. Denn ‚GegenHassImNetz‘

ist für uns mehr als nur eine Kampagne. Es ist ein Herzensprojekt, mit der wir unsere Haltung

zu einem wichtigen Thema vermitteln und auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung

gerecht werden wollen.“ Katja Anette Brandt, CEO DACH Mindshare: „Die Telekom steht wie kein zweites Unternehmen für die Verbindung aus erfolgreichem Marketing und gesellschaftlichen Engagement.

Wir sind stolz, diese großartige Marke auf ihrem Erfolgsweg begleiten zu dürfen.“

Der Effie Germany ist der wichtigste Preis für Marketing-Effektivität in Deutschland. Eine

hochkarätig besetzte Jury des Gesamtverbandes Kommunikationsagenturen GWA vergibt

jährlich die Auszeichnung für erfolgreiche Marketing-Kommunikation.