Der Markenfriedhof des Jürgen Klopp

Niemand scheint Jürgen Klopp zu entkommen. Vom Autohersteller über Bier, Schokoriegel, Finanzberatung bis hin zu Fitnessgeräten: Seit Jahren taucht der charismatische Coach in fast jedem werbenden Marktsegment auf. Ein Blick auf Klopps zahlreiche Markenkooperationen verdeutlicht wie unterschiedlich die Ansätze und Erfolge der Kampagnen sind – und stellt die Frage, wo der schmale Grat zwischen Authentizität und Überexponierung verläuft.

Besonders polarisierend ist seine neue Rolle bei Red Bull: Klopp hat sich entschieden, zukünftig in einer beratenden Funktion für Red Bull tätig zu sein, insbesondere um das Fußballnetzwerk des Unternehmens weiter auszubauen. Diese Entscheidung stößt bei vielen Fußballfans auf heftige Kritik, denn Red Bull steht für viele für das, was sie am modernen Fußball ablehnen: Kommerzialisierung und den Aufbau von „Fußballmarken“ ohne Tradition.

Klopps Popularität gründete sich lange Zeit auf seiner Liebe zum Sport und seiner authentischen, ungefilterten Art; als „The Normal One“, der für die echten Werte des Fußballs steht. Doch mit dieser neuen Rolle verliert er für viele Anhänger genau dieses Bild. Ungeachtet der aktuellen Diskussion um Klopps Glaubwürdigkeit: Lange war der Fußballcoach eines der beliebtesten Werbegesichter. Das zeigt sich in der langen Reihe der bisherigen Kooperationen.

Wir haben auf die Kampagnen geschaut und den Mehrwert für die Marken bei der Kooperation herausgearbeitet.

Mit diesen Marken hat Jürgen Klopp zusammengearbeitet

Opel: Der Dauerbrenner unter den Kooperationen

Seit 2012 ist Jürgen Klopp das Gesicht von Opel. Die Partnerschaft war eine der ersten größeren Kooperationen, in denen sich Klopp als Werbebotschafter engagierte. Hierbei ging es vor allem darum, Opel als zugängliche Marke darzustellen – das Bild des bodenständigen, humorvollen Fußballtrainers passte gut zum gewünschten Image des Automobilherstellers. Die Zusammenarbeit wurde sowohl auf TV als auch in Social Media erfolgreich umgesetzt, doch stellt sich nach mehr als einem Jahrzehnt die Frage, ob die Werbewirkung irgendwann abnimmt. Besteht das Risiko, dass Klopps Gesicht für Opel irgendwann nichts Neues mehr zu bieten hat?

Volkswagen: Sympathie und Bodenständigkeit

Neben Opel arbeitete Klopp auch mit Volkswagen zusammen. Volkswagen nutzte seine Bekanntheit, um den Ruf der Marke als verlässlich und bodenständig zu stärken. Klopp brachte seine sympathische und volksnahe Art in die Kampagne ein, um die Marke menschlicher zu machen. Diese Kooperation zielte auf das Vertrauen der Kunden und unterstrich Klopps Verknüpfung zu alltagsnahen Werten.

Deutsche Vermögensberatung (DVAG): Finanzberatung trifft auf Trainerkunst

Seit 2015 ist Klopp Markenbotschafter der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). In dieser Zusammenarbeit wird er als „Finanz-Coach“ präsentiert, der den Menschen helfen soll, in finanziellen Fragen die richtige Entscheidung zu treffen. Besonders auffällig ist die aktuelle Kampagne aus dem Jahr 2024, die auf Künstliche Intelligenz und Deepfake-Technologie setzt, um Klopp in verschiedenen alternativen Lebenssituationen darzustellen – als Bäcker, Yoga-Lehrer oder Taxifahrer.

New Balance: Exklusives Design und Vereinsbindung

Interessanterweise arbeitete Klopp über mehrere Jahre mit New Balance zusammen. Für New Balance designte er 2019 sogar einen eigenen Schuh, den „NB1 X Jürgen Klopp 990V3“, der die Vereinsfarben von Liverpool trug und mit dem Motto „You’ll Never Walk Alone“ verziert war. Die Zusammenarbeit wurde als exklusiv und nahbar verkauft. Klopp zeigte sich dabei auch als Stilvorbild abseits des Spielfeldes. Mit der „Managers Collection“ von New Balance prägte er die sportlich-elegante Kleidungslinie, die sich an Fans und Führungspersönlichkeiten gleichermaßen richtet.

Adidas: Wechsel und neue Akzente

Parallel zu seiner Arbeit mit New Balance wechselte Klopp im Jahr 2020 zu Adidas. Dieser Schritt war bemerkenswert, da er in einer Phase erfolgte, in der Liverpool gerade einen Ausrüstervertrag mit Nike eingegangen war. Adidas nutzte Klopp als globalen Botschafter, um das Image als Marke des Hochleistungssports weiter zu stärken. Dieser Wechsel zu einer konkurrierenden Marke wirft die Frage auf, ob solche ständigen Wechsel noch authentisch wirken oder ob sie den Eindruck von Austauschbarkeit hinterlassen.

Snickers: Humorvolle Seite von Klopp

Auch im Bereich der Konsumgüter ist Jürgen Klopp nicht untätig geblieben. Seine Werbespots für Snickers, in denen die „Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist“-Botschaft auf humorvolle Weise transportiert wird, sind ein Beispiel dafür, wie man den humorvollen Stil Klopps für Markenwerbung nutzen kann. Die Werbung spielt auf Klopps bekannte Emotionalität an und stellt ihn in stressigen Situationen dar, die humorvoll aufgelöst werden. Diese Kampagnen treffen zwar den Humor der Zielgruppe, doch stellen sich Fragen nach der Balance zwischen Professionalität und Unterhaltung.

Warsteiner: Alkoholfreier Genuss mit Tradition

Seit 2016 ist Jürgen Klopp Markenbotschafter für die alkoholfreien Premiumbiere von Warsteiner. Die Zusammenarbeit entstand aufgrund von Klopps persönlicher Verbindung zum Bierbrauen – seine Familie besaß früher eine Brauerei, was seine Authentizität in dieser Partnerschaft unterstreicht. In der Kampagne geht es vor allem um die alkoholfreien Varianten von Warsteiner, die im wachsenden Segment der gesundheitsbewussten Verbraucher positioniert werden sollen. Klopp wird als authentischer Botschafter dargestellt, der diese Produkte selbst gerne genießt, besonders nach sportlicher Aktivität oder einfach als erfrischende Alternative im Alltag.

Brandt und Kinder Country: Süße Seiten von Klopp

Jürgen Klopp hat auch mit der Zwiebackmarke Brandt sowie mit Kinder Country, einer bekannten Schokoladenmarke, kooperiert. In diesen Kampagnen wird Klopps humorvolle und sympathische Seite hervorgehoben. Die Werbungen vermitteln eine Leichtigkeit, die zum Snack-Charakter der Produkte passt. Klopps Image als bodenständiger, nahbarer Charakter ergänzt sich gut mit der Positionierung dieser beliebten Konsumgüter.

Mitsubishi: Zuverlässigkeit und Fortschritt

Mit Mitsubishi hat Klopp ebenfalls zusammengearbeitet und warb für die Modelle des japanischen Automobilherstellers. Diese Kooperation setzte auf die Verlässlichkeit und den technologischen Fortschritt der Marke, passend zu Klopps Rolle als Führungsfigur, die sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden gibt.

Ergo Versicherung: Sicherheit durch kluge Entscheidungen

Ergo setzte Jürgen Klopp als Markenbotschafter ein, um Vertrauen und Kompetenz zu vermitteln. In der Kampagne wurde Klopp als kluger Stratege präsentiert, der die Bedeutung von Sicherheit und Planung betont. Dies passt gut zu den Kernwerten einer Versicherungsmarke, die für Stabilität und Vorsorge steht.

Kappa: Sportliche Wurzeln

Kappa war während Klopps Zeit bei Borussia Dortmund offizieller Ausrüster. Diese Partnerschaft nutzte Klopps sportliche Wurzeln und stellte ihn als dynamischen, leistungsorientierten Trainer dar, der Kappas Image als traditionsreiche Sportmarke unterstützten sollte.

Seat: Fahrspaß und Flexibilität

Mit Seat arbeitete Klopp ebenfalls zusammen, wobei er in den Kampagnen den Fahrspaß und die Flexibilität der Marke hervorhob. Diese Zusammenarbeit fokussierte sich auf die emotionale Verbindung zum Auto, ähnlich wie seine Kooperationen mit anderen Automarken, jedoch mit einem jüngeren und moderneren Image.

Volksbank: Bodenständigkeit und Vertrauen

Jürgen Klopp kooperierte auch mit der Volksbank, wo er für traditionelle Werte wie Vertrauen, Sicherheit und Gemeinschaft warb. Diese Partnerschaft griff Klopps Ruf als nahbarer und vertrauenswürdiger Mensch auf, der sich für die finanziellen Belange der „normalen Leute“ einsetzt – ein Konzept, das gut zur regionalen und persönlichen Ausrichtung der Volksbanken passt.

Erdinger Weissbier: Tradition und Genuss

Bei Erdinger Weissbier wurde der Fokus auf Qualität und Tradition gelegt, während Klopp als Freund des guten Biers gezeigt wird. Die Kampagnen zeigen ihn in entspannten Momenten, in denen er ein Glas Erdinger genießt, und unterstreichen seine sympathische Art. Diese Zusammenarbeit nutzt Klopps Volksnähe und Bodenständigkeit und passt zu einem deutschen Traditionsprodukt, das für Qualität und Gemütlichkeit steht.

Peloton: Der Fitnesstrainer im Wohnzimmer

Die Zusammenarbeit mit Peloton zeigt Klopp als Fitness-Enthusiasten, der sich im Peloton-Universum bewegt und dabei verschiedene Workouts absolviert. Diese Partnerschaft greift den aktuellen Fitnesstrend auf und nutzt Klopps Energie und Begeisterung für sportliche Aktivität. Es zeigt ihn von einer dynamischen Seite und verstärkt sein Image als Vorbild für einen aktiven Lebensstil.

Nivea Men: Pflegen wie der Coach

Seit 2021 ist Jürgen Klopp Markenbotschafter für Nivea Men. Die Partnerschaft wird als „perfektes Match“ beschrieben, da Klopp die Werte der Marke – Authentizität, Teamgeist und Ehrlichkeit – ideal verkörpert. Die Kampagnen betonen Klopps unkomplizierten Lebensstil und zeigen ihn als Mann, der trotz seines stressigen Alltags auf die richtige Pflege achtet. Die Zusammenarbeit ist sehr persönlich für Klopp, der Nivea bereits seit seiner Kindheit nutzt. Ob zuhause, in der Kabine oder unterwegs, Nivea-Produkte gehören für Klopp einfach dazu – was wiederum perfekt zur Botschaft von „The Normal One“ passt.

Fischer Group: Eine persönliche Note

Seit 2023 arbeitet Jürgen Klopp als Markenbotschafter für die Fischer Group, einen führenden Hersteller von Befestigungssystemen. Diese Zusammenarbeit ist für Klopp mehr als nur eine geschäftliche Partnerschaft – sie hat eine persönliche Bedeutung, da sein Vater früher für das Unternehmen tätig war. In den Kampagnen wird Klopp ungeskriptet und nahbar dargestellt, wodurch die Authentizität im Vordergrund steht. Er verkörpert dabei sowohl technische Präzision als auch Bodenständigkeit, was die Werte der Fischer Group ideal widerspiegelt und eine besonders glaubwürdige Verbindung zwischen Markenbotschafter und Produkt schafft.

MediaMarktSaturn: Der Unternehmenscoach

Parallel dazu begann Klopp 2024 eine Kooperation mit MediaMarktSaturn, die ihn als Coach für die Mitarbeiter des Unternehmens zeigt, um das Teamgefühl zu stärken. Die Kampagne zielt darauf ab, MediaMarktSaturn als „Experience Champion“ zu positionieren, wobei Klopp als charismatischer Coach präsentiert wird. Diese Darstellung hebt seine Fähigkeiten hervor, Teams zu motivieren und eine positive Dynamik zu schaffen.

Puma: Dynamik und Sportlichkeit

Neben Adidas und New Balance arbeitete Klopp auch mit Puma zusammen, insbesondere während seiner Zeit bei Borussia Dortmund, als Puma der offizielle Ausrüster des Vereins war. Diese Zusammenarbeit betonte die Dynamik und den sportlichen Charakter der Marke. Puma setzte dabei auf Klopps Ruf als erfolgreicher Trainer, um das eigene Image im Hochleistungssport zu stärken.

Fazit: Zuviel des Guten?

Jürgen Klopp ist als Fußballtrainer nicht nur erfolgreich gewesen, er hat auch immer die Liebe zum Sport und zu den Vereinen verkörpert, die er trainierte. Und genau das macht ihn so wertvoll für Marken. Doch die Überpräsenz birgt das Risiko, dass seine Authentizität leidet. Wenn man ihn überall sieht, verliert er an Schärfe, wird zu einem Abziehbild, das beliebig erscheint.

Marken wie auch Kund*innen suchen oft Authentizität, aber genau jene droht zu verblassen, wenn sie auf zu viele Partner verteilt wird. Der schmale Grat zwischen Glaubwürdigkeit und Omnipräsenz wird also immer schmaler. Vor dem Hintergrund von Klopps Engagement bei Red Bull ist ohnehin wohl bereits verpufft.