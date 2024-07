Tim van Dyk ist neuer Marketing Director bei Nordsee

Tim van Dyk hat seit dem 1. Juli 2024 die Marketingleitung der Nordsee GmbH übernommen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Marketing und Digitalvertrieb, zuletzt als Senior Vice President Marketing bei Warner Bros. Discovery, soll er die strategische Weiterentwicklung der Marke Nordsee und das Restauranterlebnis vorantreiben.

Tim van Dyk, Marketing Director bei Nordsee (Credit: Nordsee).

Nordsee-CEO Kai Bordel betont, dass van Dyk ideal zu den Wachstumsplänen passt. „Dank seiner langjährigen Erfahrung im Marketingmanagement und in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sind wir überzeugt, dass Tim van Dyk hervorragend zu unseren Wachstumsplänen und dem Team passt, um unsere Vision für

Nordsee weiter auszubauen“, wird Bordel in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Van Dyk freut sich, die Erfolgsgeschichte von Nordsee durch innovative Restaurantkonzepte und digitale Lösungen fortzuschreiben. „Wenige Marken sind im deutschsprachigen Raum so bekannt und haben eine so treue Kundschaft wie Nordsee“, so van Dyk.