Steve Plesker wird Markenchef bei O2

Erst vor wenigen Tagen kündigte Steve Plesker seinen Abgang beim AOK-Bundesverband an. Nun ist seine nächste Station klar: Er wird Director Brand & Marketing Communications bei der deutschen Telefónica-Tochter O2.

Steve Plesker übernimmt zum 1. Januar 2025 die Position des Director Brand & Marketing Communications bei Telefónica Deutschland. Dort verantwortet er die Marken O2 und Blau.

Die Stelle war durch den Weggang von Michael Falkensteiner im Januar dieses Jahres frei geworden und wird seitdem von Andreas Laukenmann, Chief Consumer Officer bei Telefónica, interimsmäßig übernommen. Falkensteiner ist seit dem Sommer beim Konkurrenten Telekom.



Stationen bei DDB, Scholz & Friends und der AOK

Der neue O2-Markenverantwortliche Plesker kommt vom AOK-Bundesverband, wo er in den vergangenen sieben Jahren die Marke „AOK. Die Gesundheitskasse“ weiterentwickelte und die Digitalisierung im Marketing des Unternehmens vorantrieb, wie es in einer Mitteilung heißt. Davor war er bei Agenturen wie DDB und Scholz & Friends in diversen Management-Positionen für renommierte Marken wie Volkswagen, Opel, P&G, Ikea und Siemens verantwortlich.

Die Aufgabe für den deutsch-irischen Manager bei seinem künftigen Arbeitgeber ist keine geringe: Plesker soll O2 zum kundenfreundlichsten Telekommunikationsanbieter Deutschlands machen. „O2 ist eine Volksmarke, die aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken ist. Mehr noch ist O 2 eine Marke, die die Konventionen des Marktes im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden hinterfragt. Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Team die Positionierung als kundenfreundlichster Telko-Anbieter mit Leben zu füllen und auch in der Markenkommunikation neue Wege zu gehen“, wird Plesker in der Mitteilung zitiert.