Neuer CMO für Adesso

Maika-Alexander Stangenberg ist seit April neuer Chief Marketing Officer (CMO) bei Adesso. In dieser Funktion verantwortet er alle Marketingaktivitäten des IT-Dienstleisters.

In seiner Rolle als CMO soll Stangenberg die Markenpositionierung des Unternehmens ausbauen und das Kampagnenmanagement mit einer konsistenten Verzahnung von Vertriebs- und Content-Marketing vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung von Adesso. Berichten wird Stangenberg direkt an Oliver Schobert, den Chief Sales Officer des Unternehmens.

Langjährige Erfahrung in der IT-Branche

Maika-Alexander Stangenberg bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketingmanagement internationaler Technologie-, Telekommunikations- und IT-Unternehmen mit. Zuletzt leitete er den Bereich Marketing und Kommunikation bei Atruvia, dem IT-Dienstleister der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dort verantwortete er unter anderem den Aufbau der neuen Unternehmensmarke sowie die Digitalisierung und Optimierung der Marketingprozesse. Zuvor war Stangenberg in Leitungspositionen im Bereich Corporate Communications, Brand und Public Affairs bei United Internet, Ista und der Deutschen Telekom tätig.

Adesso besitzt 65 Standorte in 15 Ländern und strebt nach eigenen Informationen die Position eines führenden IT-Dienstleisters in Europa an. Das Unternehmen wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.