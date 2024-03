Bettina Saffer neue Verantwortliche bei Ipsos

Bettina Saffer hat zum 1. März 2024 beim Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Ipsos die neu geschaffene Position des Brand Cluster Leads übernommen. In dieser Rolle wird sie zukünftig als Gesamt-Lead drei zentrale Geschäftsbereiche rund um das Thema Marke verantworten: Brand Health Tracking, Creative Excellence und Strategy3. Saffer ist darüber hinaus auch neues Mitglied im Executive Leadership Team (ELT) von Ipsos in Deutschland.

Bettina Saffer hat in den in den vergangenen 20 Jahren in führenden Positionen bei Unternehmen wie Sago (ehemals Schlesinger Group) und GfK SE gearbeitet. Zuletzt verantwortete sie als Head of Sales Client Solutions Europe bei Sago die Transformation und den Neuaufbau der europäischen Vertriebsorganisation.

Edvin Babic leitet qualitative Forschung

Seit Mitte Februar 2024 ebenfalls neu ist Edvin Babic als Leiter der Geschäftsbereiche qualitative Forschung und User Experience (UX). Damit kehrt Babic zu seinen Wurzeln zurück: Vor fast 20 Jahren begann er seine Karriere als qualitativer Forscher bei Ipsos. Zuletzt war er als Head of Qualitative bei Kantar und als Head of Firefly und Global Firefly Board Member bei Millward Brown tätig.

1975 in Paris gegründet, wird Ipsos bis heute von Forscher*innen geführt. In Deutschland ist das Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden an fünf Standorten präsent: Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Nürnberg.