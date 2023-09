Mental Health: Breaking the stigma

Mentale Gesundheit war lange ein Thema, zu dem Unternehmen geschwiegen haben. Mittlerweile findet ein Umdenken statt und immer mehr Unternehmen, egal aus welcher Branche, nehmen die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen in den Fokus. So auch Allianz Partners.

Das Unternehmen ist weltweit in 75 Ländern vertreten und beschäftigt insgesamt 21.900 Mitarbeiter*innen. Allianz Partners ist innerhalb des Allianz-Konzerns für Assistance- und Versicherungslösungen zuständig und schreibt der mentalen Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen eine hohe Bedeutung zu.

Rund um die Uhr erreichbar

Das Unternehmen rief bereits mehrere Aktionen ins Leben, um seine Mitarbeiter*innen zu unterstützen. Im Rahmen der Initiativen „Work Well“ und „Ways of working“ stehen den Mitarbeitenden verschiedene Angebote zur Verfügung. Darunter auch Angebote zum Thema mentale Gesundheit.

Mitarbeitende haben unter anderem rund um die Uhr die Möglichkeit, die kostenlose Telefon-Hotline des Employee Assistance Programs zu nutzen. Hier können sie sowohl über private als auch über berufliche Herausforderungen und Probleme sprechen. „Die Hotline hat sich insbesondere in Krisenzeiten, unter anderem dem Ukraine-Konflikt oder der Corona-Pandemie, für unsere Mitarbeitenden bewährt“, so Vanessa Mogler, Manager Corporate Communications bei Allinaz Partners.

Gesundheit und Healthy Nuggets

In den „Gesundheitswochen“ haben Mitarbeitende außerdem die Chance, sich in einem Zeitraum von drei Wochen ihrer mentalen, psychischen und physischen Fitness zu widmen. Hier können sie an Workshops und Impulsvorträgen sowohl online als auch live teilnehmen. Abgesehen von den Gesundheitswochen gibt es noch die sogenannten „Healthy Nuggets”, die wöchentlich geteilt werden. „Das sind Tipps, Tricks und Übungen zur Selbstfürsorge, um das geistige und körperliche Wohlbefinden und die Motivation zu steigern“, erklärt Mogler.

Speziell für Führungskräfte wird das Mental Health Awareness Training „Breaking the stigma“ angeboten. Hier liegt der Fokus auf Themen wie psychischer Gesundheit, Wohlbefinden der Mitarbeitenden, effektive Gespräche führen und Selbstfürsorge. Um über das Thema psychische Gesundheit zu informieren, veröffentlichte Allianz Partners Deutschland außerdem eine neunteilige Videoserie auf LinkedIn. In den Videos klärt Psychotherapeutin und Gründerin von Insight Matters Dil Wickremasinghe über das Thema auf.

Neben den genannten Angeboten können Interessierte sich den Podcast „How Are You Really Doing? The Allianz Mental Health Podcast” auf Spotify anhören. Hier erzählen Führungskräfte von eigenen Erfahrungen und sprechen über psychische Gesundheit. In regelmäßigen Abständen finden außerdem Diskussionen und Webinare statt, in denen sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte freiwillig über ihre psychische und physische Gesundheit berichten. „Für viele ist die psychische Gesundheit noch immer ein Tabu-Thema – in der Gesellschaft, wie auch am Arbeitsplatz“, so Mogler. Daher sei es um so wichtiger, sich dem Thema zu stellen und Vorurteile aus dem Weg zu räumen.

