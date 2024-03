Marken-Award 2024: Das ist die Jury

Die Jury für den Marken-Award 2024 steht fest. Unter dem Vorsitz des BVMC-Präsidenten Claudio Montanini entscheiden 24 Jurorinnen und Juroren in einem zweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinner der begehrten Preise.

Unter den Juror*innen sind Marketingverantwortliche namhafter Marken sowie Marketing-Fachleute aus den Bereichen Wissenschaft, Medien und Beratung. Kompetenz und Unabhängigkeit der Jurorinnen und Juroren tragen maßgeblich zur Glaubwürdigkeit des Marken-Awards bei.

Das ist die Jury des Jahrgangs 2024

Maike Abel, Digital & Corporate Marketing Director Nestlé Deutschland

Tim Alexander, Head of Global Brand & Marketing Deutsche Bank

Günter Baumgartner, Head of Communications Siemens Global Business Services

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung DFB GmbH & Co. KG

Alexander Burger, Head of Brand & Marketing Recup

Petra Czora, Geschäftsleitung Marketing Rossmann

Christoph Dollhausen, Bereichsleiter Kommunikation und Marketing Iqony

Cathrin Duppel, Ex-CMO Rotkäppchen-Mumm

Silke Grell, Director Marketing Fritz-Kulturgüter

Gregor Gründgens, Director Brand Marketing Vodafone

Simone Gudlick, Marketing Director Henkel Consumer Brands Germany

Michaela Holzäpfel, Marketingleiterin Deutschland Ritter Sport

Imke Jendrosch, Global CMO Ergo Group

Niels Klamma, Head of Marketing /CMO Lexus Deutschland

Dr. Jonas Kütt, Director Marketing Kantar

Jan Leiskau, Geschäftsführer solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP

Alexander Matt, Global Marketing Director Fjallraven

Claudio Montanini, Präsident Bundesverband Marketing Clubs (Juryvorsitzender)

Christa Catharina Müller, Chefredakteurin absatzwirtschaft

Janina Mütze, Gründerin Civey

Waltraud Niemann, Leitung Kommunikation und Marke ING Deutschland

Dr. Jesko Perrey, Senior Partner, globaler Leiter Marketing & Sales Practice

McKinsey & Comp.

Johanna Pfeiffer, Vice President Marketing GSA The Walt Disney Company Germany

Clemens Strauss, Vice President Customer Experience & Marketing Eurowings

Unternehmen und Agenturen können sich noch bis zum 5. April in diesen Kategorien für den Marken-Award 2024 bewerben:

Markenführung

Diese Kategorie zeichnet Marken mit einer hervorragenden Strategie und nachweisbarem Erfolg bei einer von ihnen definierten (Kommunikations-)Maßnahme aus. Das können strukturelle Cases wie der Aufbau von Markenarchitekturen sein, ebenso wie erfolgreiche Kundenprojekte oder 360-Grad-Kampagnen.

Gesellschaftliches Engagement

Umwelt- und Naturschutz, Gleichberechtigung, soziale Verantwortung: Marken haben das Potenzial, auf vielfältige Weise ihren Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten. Sie können dabei nicht nur auf veränderte Gewohnheiten von Verbraucher*innen reagieren, sondern diese aktiv beeinflussen. Für diese Kategorie können sich Marken bewerben, die sich in besonderer Weise um ein gesellschaftliches Thema verdient machen, das nicht (vorrangig oder ausschließlich) dem eigenen Erfolg dient.

Bewerbungen können bis zum 5. April 2024 per Online-Formular hier eingereicht werden.

Weitere Infos erhalten Sie hier zum Download.

Shortlist, Jury-Pitch und Preisverleihung

Ende April sichtet und bewertet die Jury die Einreichungen und setzt zunächst für jede Kategorie drei Finalisten auf die Shortlist. Diese werden zum Jury-Pitch am 24. Mai nach Berlin eingeladen. Die Sieger werden im Rahmen der Verleihung des Marken-Awards am 10. Juni in Düsseldorf bekannt gegeben – und gefeiert! Im Verlagshaus der Handelsblatt Media Group werden die Gewinner des renommierten Branchenpreises ausgezeichnet und gefeiert.

Um den Marken-Award bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen der Wirtschaft (Dienstleistung, Handel, Konsumgüter, Investitionsgüter, Medien, Business-to-Business, Mittelstand etc.) sowie nichtkommerzielle und staatliche Organisationen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Ebenso eingeladen sind Agenturen und Dienstleister, die im Namen und mit Zustimmung ihrer Auftraggeber einreichen.

Dritte Kategorie: Markenpersönlichkeit

Der Marken-Award in der dritten Kategorie „Markenpersönlichkeit“ wird ebenfalls am 10. Juni verliehen. Eine Bewerbung dafür ist nicht möglich. Gekürt wird eine Person, die die Wahrnehmung ihrer Marke/Organisation in der Öffentlichkeit in besonderem Maße geprägt hat.

Seit 2001 prämieren die absatzwirtschaft und der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) exzellente Leistungen in der Markenführung mit dem Marken-Award. Preisträger im vergangenen Jahr war neben Fisherman’s auch die Deutsche Telekom für ihr Engagement gegen Hass und Hetze im Netz. Als beste Markenpersönlichkeiten des Jahres 2023 wurden Tatjana Kiel (Klitschko Ventures) und Alicia Lindner (Annemarie Börlind) ausgezeichnet.