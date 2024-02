Marken-Award 2024: Bewerbungsphase läuft

Noch bis zum 5. April läuft die Bewerbungsphase für den renommierten Marken-Award. Bewerben können sich Unternehmen und Agenturen in den Kategorien “Markenführung” und “Gesellschaftliches Engagement”.

Mit „Mut“ und „Konsequenz“ lässt sich als Marke nicht nur die eigene Zielgruppe erreichen und wie in diesem Fall sogar gehörig ausbauen, sondern auch noch einer der renommiertesten und traditionsreichsten Preise in der Marketingbranche einheimsen. Diese beiden Attribute hat Christa Catharina Müller, die Chefredakteurin der absatzwirtschaft, im vergangenen Jahr dem Marken-Award-Gewinner Fisherman’s Friend zugesprochen.

Das Beispiel zeigt: Wer sein Handwerk im Marketing versteht und die hochkarätig besetzte Expertenjury von der eigenen Leistung überzeugt, verdient es auch, bei der Verleihung des Marken-Award gefeiert zu werden.

24. Auflage des renommierten und traditionsreichen Preises

Seit 2001 prämieren die absatzwirtschaft und der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) exzellente Leistungen in der Markenführung mit dem Marken-Award. Unternehmen und Agenturen können sich in diesen beiden Kategorien für den Marken-Award 2024 bewerben:

Kategorie „Markenführung“

Diese Kategorie zeichnet Marken mit einer hervorragenden Strategie und nachweisbarem Erfolg bei einer von ihnen definierten (Kommunikations-)Maßnahme aus. Das können strukturelle Cases wie der Aufbau von Markenarchitekturen sein, ebenso wie erfolgreiche Kundenprojekte oder 360-Grad-Kampagnen.

Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“

Umwelt- und Naturschutz, Gleichberechtigung, soziale Verantwortung: Marken haben das Potenzial, auf vielfältige Weise ihren Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten. Sie können dabei nicht nur auf veränderte Gewohnheiten von Verbraucher*innen reagieren, sondern diese aktiv beeinflussen. Für diese Kategorie können sich Marken bewerben, die sich in besonderer Weise um ein gesellschaftliches Thema verdient machen, das nicht (vorrangig oder ausschließlich) dem eigenen Erfolg dient.

Bewerbungen können bis zum 5. April 2024 per Online-Formular hier eingereicht werden.

Weitere Infos erhalten Sie hier zum Download.

Eine hochkarätig besetzte Jury aus Management, Marketing, Medien und Agenturen unter Vorsitz des BVMC-Präsidenten Claudio Montanini entscheidet in einem zweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinnermarke in jeder der Kategorien.

So geht es weiter

Ende April sichtet und bewertet die Jury die Einreichungen und setzt die Finalisten für jede Kategorie auf eine Shortlist. Diese werden zum Jury-Pitch am 24. Mai eingeladen. Die Sieger werden im Rahmen der Verleihung des Marken-Awards am 10. Juni im Verlagshaus der Handelsblatt Median Group in Düsseldorf bekannt gegeben – und gefeiert!

Um den Marken-Award bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen der Wirtschaft sowie nicht-kommerzielle und staatliche Organisationen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Ebenso eingeladen sind Agenturen und Dienstleister, die im Namen und mit Zustimmung ihrer Auftraggeber einreichen.