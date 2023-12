Die absatzwirtschaft und YouGov Deutschland küren jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Beobachtungszeitraum November seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Lindt.

Lindt ist „Advertiser of the month“ im Dezember 2023. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 30. November konnte die Marke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Die Schokoladenmarke erreichte eine Steigerung um knapp sieben Prozentpunkte bei der Ad Awareness.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Verivox und Jochen Schweizer.

Dem YouGov Brand Index zufolge erzielte die E-Commerce-Marke dabei ihren höchsten Ad-Awareness-Wert von 26,6 Prozent am 29. November.

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Das Fest der Schokolade

Schokolade spielt im Advent und an Weihnachten eine große Rolle. Auch wenn die Konkurrenz in Form von selbstgebackenen Plätzchen, Stollen oder Lebkuchen groß ist, so zaubern wohl vor allem die Schokoladenweihnachtsmänner den Kindern und auch vielen Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht. Daher ist es nicht verwunderlich, das die Hersteller fleißig werben und die Wahrnehmung ihrer Marken damit in dieser Zeit stärken.

Im November wurde der diesjährige Weihnachts-Werbespot für den Lindt Weihnachtsmann gelauncht.

Der Werbespot für den Lindt Weihnachtsmann in diesem Jahr wirkt sehr traditionell und unterscheidet sich nur wenig von den Spots aus den Vorjahren. Weihnachten ist das Fest der Traditionen, und hochwertige Schokolade zu verschenken, hat in der deutschen Kultur eine lange Tradition. Damit dürften sich die Beschenkten, aber auch die Schokoladenmarke Lindt auf ein glückliches Weihnachtsfest freuen.

