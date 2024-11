In Kooperation mit YouGov Deutschland kürt die absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Oktober seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Flaschenpost.

Flaschenpost ist „Advertiser of the month“ im November 2024. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 31. Oktober konnte der Lebensmittel- und Getränkelieferdienst seine Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Flaschenpost erreichte eine Steigerung um 7,4 Prozentpunkte bei der Werbewahrnehmung.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Kinderüberraschung und Verivox.

Dem YouGov Brand Index zufolge erzielte Flaschenpost seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 25 Prozent am 29. Oktober.

Das KPI Ad Awareness im YouGov BrandIndex wird durch die folgende Frage ermittelt: „Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?“

Kampagne mit Spot im Oktober auf allen Kanälen

Die gestiegene Werbewahrnehmung bei den Verbraucher*innen dürfte vor allem auf die Markenkampagne der Oetker-Tochter im Oktober zurückzuführen sein. Damit positioniert sich Flaschenpost auf humorvolle Weise als Alternative zum stationären Supermarkt. Im Zentrum der Kampagne steht ein Spot, der in TV, Streaming-Diensten, Social Media, im Radio und auf YouTube ausgespielt wurde.

Der Online-Supermarkt ist kein Neuling im Ranking. Flaschenpost war in den vergangenen zwei Jahren bereits mehrfach "Advertiser of the month", zuletzt im Oktober 2023, und sogar "Advertiser of the year" im Jahr 2022.

Der Lieferservice, der 2014 mit Getränken gestartet war, hat mittlerweile auch Lebensmittel, Drogerie- und Haushaltswaren im Angebot. Ende 2020 übernahm die Radeberger Gruppe (Dr. Oetker) das Unternehmen mit Sitz in Münster.

