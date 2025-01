Empfehlungen von Oliver Bohl (Triplesense Reply) 

UX-Ikone als Must-Follow



In sozialen Netzwerken fragt man sich oft, wem man folgen soll. Im UX/UI-Bereich führt meiner Meinung nach kein Weg an Jakob Nielsen vorbei – das sehen rund 150.000 Follower allein auf LinkedIn genauso. Der Usability- und UX-Pioneer ist eine absolute Institution. Sein Fokus auf nutzerzentriertes Design geht selbst in der zunehmend technisierten, KI-geprägten Welt nicht verloren. Für alle, die es lieber klassisch mögen, gibt es seine Erkenntnisse auch als Newsletter. Dann jedoch ohne spannende Diskussionen in den Kommentaren.

Empathie als Wirtschaftsfaktor

„Humanizing Digital“ ist viel mehr als nur unser Agentur-Slogan. Es geht darum, Technologie, Prozesse und Services so zu gestalten, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Ein echtes Highlight in meinem Bücherregal ist daher das Werk „The Feeling Economy“ von Roland T. Rust und Ming-Hui Huang. Eindrucksvoll zeigen die Autoren, wie uns aktuelle KI-Entwicklungen hin zu einer neuen Art des Wirtschaftens und einer Ära der Empathie begleiten (können). Diese Perspektive macht Mut und Lust, entsprechend zu agieren.

Innere Stärke für modernes Leadership

Es bedarf innerer Stärke, um in unserer dynamischen Welt die digitale und KI-Transformationen bei zugleich wirksamem Leadership zu gestalten. Ein Arbeitsbuch mit tiefgreifenden Impulsen liefert Bodo Janssen mit „Stille“.

Monat für Monat lädt er dazu ein, sich mit einem spezifischen Thema auseinanderzusetzen und persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung aus diversen (Selbst-)Führungs-Perspektiven voranzutreiben. Vertiefen lässt sich dies durch Seminare im zauberhaften Upleven an der Nordseeküste oder durch kostenlose Live-Sessions sowie Podcasts.

High Performance trifft Erholung

Energiegeladen führen und zugleich in Balance bleiben: Wie dieser Spagat gelingt, beschreibt Chris Surel in seinem Podcast Auf & Up. Mit inspirierenden Gästen diskutiert er Wege, eine High-Performance-Kultur zu entwickeln.

Ich bin immer wieder beeindruckt von der Authentizität und Offenheit der Diskussionen. Zugleich streut Surel Impulse zur Relevanz von Recovery-Phasen und -Ansätzen ein. Definitiv ein energetisierender Podcast!