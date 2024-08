Elke Anderl wird neue Geschäftsführerin Vertrieb

Ab dem 1. September wird Elke Anderl den globalen Vertrieb und das Marketing von T-Systems verantworten und Mitglied der Geschäftsführung sein. Damit wird sie Nachfolgern von Urs M. Krämer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Anderl verfügt über eine langjährige Erfahrung und vielseitige Expertise in diversen Branchen. Ihre berufliche Laufbahn startete sie in der Automobilindustrie, bevor sie 1999 zur Deutschen Telekom wechselte. Dort übernahm sie nationale und internationale Führungspositionen in Vertrieb und Service, darunter bei T-Systems in der Automobilbranche oder als Leiterin des Vertriebs- und Servicemanagements in Japan.

Darüber hinaus war sie Mitglied der Geschäftsleitung Sales & Service der Telekom Deutschland, wo sie den Bereich Serviceentwicklung und Innovationen verantwortete. Zu ihren Aufgaben zählten die Transformation und Digitalisierung des Kundenservices, die Verbesserung der Kundenerfahrung sowie die Optimierung von Prozessen. Seit Anfang des Jahres ist sie bereits als Vertriebsleiterin Deutschland bei T-Systems tätig.